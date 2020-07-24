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假出口真退稅詐630萬 石材公司負責人遭訴追回不法所得

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一家大理石工廠張姓負責人，疑似因公司缺乏資金，以「假出口、真退稅」手法，偽造一筆2億多元的出口交易，再向國稅局申請退稅；後因國稅局察覺有異，通報花蓮地檢署偵辦，近日偵查終結，以加重詐欺取財及變造會計憑證等罪嫌，起訴張男夫婦等7嫌，並成功為國庫追回不法所得636萬3188元

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，張姓負責人因公司缺乏資金，於民國105年12月指示林姓員工持不實報價單，偽造一筆出口交易，將石材「賣」給自己成立的境外紙上公司，銷售金額高達新台幣2億2136萬元，事後再以此不實交易的銷售額，填寫營業人銷售額與稅額申報書，向台北國稅局申請退稅636萬餘元。

台北國稅局之後發現石材公司未實際收到貨款，要求先繳回退稅款；張再指示在公司任職的謝姓妻子及江姓總經理等5人，假造匯款單、商務傳票等單據，製造假金流，佯裝已收到貨款；甚至在台北國稅局發現這家境外紙上公司銀行帳戶聯絡地址與石材公司廠址相同時，張再指示員工變造外匯水單，佯裝該境外公司已將2億多元石材轉售給港商，並已收到貨款，使台北國稅局承辦人員陷於錯誤，退回稅款。

但過程中，台北國稅局人員覺得異常，懷疑是一起詐稅案，向政風單位舉報，去年轉報花蓮地檢署，由檢察官卓浚民指揮調查局東部地區機動工作站偵辦，檢調偵辦一年多，抽絲剝繭過濾金流，近日偵結，將張姓負責人夫妻、石材公司員工等7人提起公訴。且卓浚民在偵查中就扣押張姓負責人提出與詐領退稅額同額的定期存款存單，為國庫追回636萬3188元稅款。

花蓮地檢署偵辦一起「假出口、真退稅」的詐稅案件，成功為國庫討回636萬餘元稅款。圖／報系資料照片
花蓮地檢署偵辦一起「假出口、真退稅」的詐稅案件，成功為國庫討回636萬餘元稅款。圖／報系資料照片

檢察官 外匯

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