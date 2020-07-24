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疫情所迫…台東肇逃男未完成義務勞役 法官開恩免坐牢
台東林姓男子因交通肇逃案遭判1年8個月、緩刑4年，但未履行完成義務勞役，檢方聲請撤銷緩刑，必須入監服刑，不過，法官審理時發現林因受新冠肺炎影響景氣，致使林必須加班開白牌養家，無法履行義務勞役監，法內開恩，駁回檢察官申請，不必入監。
裁定書指出，林男因交通事故肇事逃逸案件於民國108年6月判處有期徒刑1年8月，緩刑4年，並向公庫支付新台幣12萬元，以及到指定政府機關或團體，提供160小時義務勞務，完成10小時法治教育課程。
不過，檢察署觀護人於履行期間已多次通知並告誡林盡快履行完畢，林直至今年7月1日止，義務勞務部分僅履行56小時，法制教育課程亦僅履行8小時，均未依判決履行期間內履行完畢。檢察官向地院聲請撤銷緩刑。
台東地方法院審理時，調查發現林因家境欠佳，又適逢祖父住院，父親入監，家中責任全落在受刑人身上；除了導遊工作每月3萬元收入，還從事白牌計程車工作，增加收入養家，但至今年3月後幾乎沒生意可接，且還有一筆罰金15萬元罰鍰要繳。
法官考量林做旅遊導覽及白牌計程車，收入多寡取決於觀光客人數、搭車乘客人次、里程距離等因素，今年更受全球疫情及旅遊禁令波及，影響非微，且林為家中收入主要來源，勢必須增加工時，以賺取足夠收入維持家中開銷。
綜合上情以觀，林雖未於履行期間履行負擔完畢，然要與故意不履行、無正當事由拒絕履行仍屬有別，法官認為尚無以刑罰制裁取代緩刑宣告之必要，駁回檢察官撤銷緩刑的聲請，全案可上訴。
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