佛心法官因疫情法內開恩 男子免坐牢

台東林姓男子因案遭判1年8個月、緩刑4年，但未履行完成義務勞役，遭檢方聲請撤銷緩刑，法官因體諒新冠疫情影響景氣，男子須加班開計程車養家，予以法內開恩，駁回檢察官撤銷緩刑聲請。

林姓男子因肇事逃逸案件於民國108年6月被判刑1年8月、緩刑4年確定，但必須向公庫支付新台幣12萬元，並向指定的政府機關或公益團體提供160小時的義務勞務，及完成10小時法治教育課程。

未料，林男直至109年7月1日為止，義務勞務部分僅履行56小時，法制教育課程也僅履行8小時，均未依判決在履行期間內履行完畢。台東地檢署檢察官日前向法院聲請撤銷林男緩刑。

法官調查，林男的工作為旅遊導覽，月入約3萬元，且祖父住院，父親入監，家中責任全落在他身上，因此勞動服務不能去做。

另外，林男為增加收入下午4時到隔天早上8時兼開白牌計程車，但從今年3月12日起沒有穩定工作，擔任臨時載客工作，收入微薄，且有一筆罰金15萬元要繳，本身身體狀況微恙等。

法官考量，林男從事的導遊、白牌計程車、臨時載客等工作，不固定且工時長，收入的多寡取決於觀光人數、搭車乘客人次等因素，今年更因全球新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及旅遊禁令波及，受到影響不小。林男是家中收入主要來源，勢必增加工時，以賺取足夠收入維持家中開銷。

再者，林男雖未於履行期間履行負擔完畢，但非情節重大，且義務勞務時數達56小時，可見其仍有完成義務勞務履行的意願，尚無以刑罰制裁取代緩刑宣告的必要，駁回檢察官撤銷緩刑的聲請，全案可上訴。