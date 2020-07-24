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台南議會前法規主任被控詐取財物 認罪繳回28萬獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市議會法規研究室前洪姓主任被控任職議會8年期間，涉嫌向餐飲店家索取空白收據登載不實消費，或個人購買茶葉、水果宴請親友非公務開銷，向議會核銷，詐取財物共64筆、計28萬9000多元，洪坦承犯行且繳回全部犯罪所得，台南地院認他犯利用職務上機會詐取財物，應執行2年徒刑，褫奪公權5年，向公庫繳交20萬元，緩刑5年，可上訴。

洪及辯護人表示，因任職期間確有送禮及請客等公務開銷，卻無法依法報銷，一時失慮才會誤觸法網。而洪去年6月間已辦理退休。

檢調調查，洪自2011年4月起至2019年6月間止任職台南市議會，自2012年4月起，陸續擔任總務組主任、建設委員會專門委員、法規委員會專門委員，自2016年9月起至2018年11月止擔任法規研究室主任。

檢調調查，洪意圖為自己不法所有，先向飲食店業者索取空白免用統一發票收據，再自行填寫不實消費日期、品名及金額外，以及取得他向店家購買茶葉、水果或宴請親友等非公務開銷的統一發票或收據，向議會核銷，藉此詐取64筆、合計28萬9096元。

而這64筆消費從牛肉麵店一餐400多元到日本料理店一餐4950元 ，乃至於每斤3000元茶葉到3300元的水果禮盒。

台南地院合議庭認為，洪各次所得均在5萬元以下，且審酌他犯罪手段、型態，對社會秩序、風氣尚無重大戕害，所造成損害非鉅，情節尚屬輕微，減輕其刑。合議庭審酌，洪犯後自始坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，態度尚佳，及其智識程度、生活狀況等一切情狀。

合議庭認洪犯利用職務上機會詐取財物罪，共64罪，各處1年9月徒刑，均褫奪公權5年。應執行2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且應於本判決確定日起3年內，向公庫繳交20萬元，並提供80小時的義務勞務。

台南市議會法規研究室前洪姓主任涉詐取財物28萬多元，他坦承犯行且繳回全部犯罪所得，台南地院判洪應執行2年徒刑，緩刑5年，可上訴。圖／本報資料照
台南市議會法規研究室前洪姓主任涉詐取財物28萬多元，他坦承犯行且繳回全部犯罪所得，台南地院判洪應執行2年徒刑，緩刑5年，可上訴。圖／本報資料照

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