李戡質疑邱毅財產申報不實挨告 可受公評獲不起訴

去年立委選舉前，已故作家李敖之子李戡質疑新黨不分區立委候選人邱毅曾在大陸兼課、錄製節目，卻未在台如實申報財產。邱毅提告李戡違反選罷法意圖使人不當選、刑法加重誹謗罪，台北地檢署認為屬針對可受公評之事的合理評論，今給予不起訴處分。

去年12月2日，李戡在個人臉書轉貼中國官媒《人民網》報導，內容提及邱毅在2012年任上海交通大學「策略與危機管理研究所」所長。

李戡表示，這次候選人財產申報，張安樂申報了在大陸的房產和存款，大大方方接受檢驗，反觀邱毅，不僅出任所長一職，又頻頻在EMBA授課、到處錄製節目、參訪演講、出版圖書，卻拿不出在大陸工作的收入證明。

李戡質問，「請問邱毅，你敢說你在大陸沒有收入？如果有收入，你敢說你沒有大陸銀行帳戶？如果有帳戶，為什麼不申報？」

邱毅則於3日委請律師表示，自己在上海交通大學擔任策略與危機管理研究所所長一職，為不支薪之名譽職，反批李戡此舉是想藉此拉抬自己的聲望。

李戡反擊，自己以大陸公開資料來質問邱毅收入、銀行帳戶及申報財產問題，但邱毅卻把自己的合理質疑，曲解為「指控逃漏稅」，律師聲明也避重就輕，未對EMBA授課、錄製節目、演講及出版等收入問題作出回應。

邱毅去年12月5日受訪強調，「沒有財產申報不實的問題」已向李戡提告。邱毅批評李戡是「胡言亂語、死皮賴臉的小孩子」，沒有任何回應的必要。他與其父李敖差得太遠，等他接受法律制裁，「違反選罷法是要坐牢的」。

李戡因疫情人在境外，委請律師到庭並提供他在網路蒐集到邱毅在大陸的行程、任職等報導，以示質疑為有所本，並無妨害名譽或意圖使人不當選犯意。