健身訓練時槓鈴壓住頸部致腦死 業者賠償1300萬獲撤告

李姓健身會員前年至知名的「World Gym」世界健身俱樂部台中市西屯店進行握推舉重時，不慎被70公斤的槓鈴壓住頸部，店內人員未及時發現，致李男腦死，檢方去年依過失致重傷罪起訴黃姓經理等4人，業者與被害人家屬經多月協商，以1300多萬達成和解，經被害人撤回告訴，台中地院判決公訴不受理。

台中地院行政庭長林源森表示，本案被告黃姓經理等4人，經檢察官依刑法業務過失致重傷害罪起訴，須告訴乃論，因黃等4人與被害人的法定代理人已達成和解，並對黃等4人具狀撤回告訴，因此諭知不受理判決。

檢方起訴指出，黃男為「WORLD GYM」健身中心西屯店經理，負責督導該店一切事物；張男為健身教練，負責指導會員及巡場；楊、吳為客服人員，負責服務會員及巡場。

被害人李男於2018年4月22日7時19分許進入該店，同日7時24分許開始進行

握推舉重，直至同日7時30分，手中槓鈴不慎滑落壓住頸部。此際，張姓健身教練與楊姓、吳姓客服人員，疏未確實巡場，致未能及時發現被害人李男發生意外而及時予以救護。

直至同日7時46分，被害人李男的王姓友人路過意外發生地點，發覺有異，向另一路過的會員阿成求救，兩人合力將槓鈴卸下，再請吳姓客服員叫救護車，將被害人送往林新醫院治療，惟被害人李男仍因此受有腦死的重傷害。