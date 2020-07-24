抄賭場卻收賄150萬縱放通緝犯 貪警判關11年定讞

時任桃園市中壢警分局偵查隊小隊長吳建成8年前破獲職業賭場，並發現犯跨國詐欺案的劉姓通緝犯，卻和另名小隊長吳小龍、派出所警員顏誌君共同談妥收賄150萬元，私下縱放劉離開現場；高院更二審依悖職期約賄賂罪判吳建成11年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳小龍先前已被判刑6年8月，褫奪公權2年定讞；顏誌君則被判刑11年，褫奪公權5年定讞。

判決指出，吳小龍2012年執行春安工作期間接獲線報，得知職業賭場中藏有劉姓通緝犯，同年2月2日凌晨帶隊和吳建成、顏誌君等人攻破賭場，並順利查獲劉。

劉擔心被警方移送，打電話向中間人王姓男子求助，王擔心劉被逮後還不出200萬元賭債，便到場私下找吳建成、顏誌君到廁所密商，談妥以150萬元代價放走劉；吳小龍得知消息，也同意放人，劉則答應3日後付款。

法院審理期間，吳建成、顏誌君否認犯行，但吳小龍坦承犯行，稱150萬元談妥由偵查隊2個小隊及派出所平分，但自己卻被懷疑獨吞款項，另緊咬吳建成、顏誌君犯案。