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名醫劉偉民再判賠 手術完竟沒摘子宮肌瘤、留長疤

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

北醫學大學附設醫院醫師劉偉民替周姓女子治療頻尿、子宮肌瘤問題，他告知將以腹腔鏡手術方式切除肌瘤，但術前沒說病患有卵巢囊腫問題，也沒說手術中可能變更為直式剖腹；術後周女經痛和頻尿症狀未改善，還留下10公分的傷口。周女到其他婦產科診所就診，這才知道子宮肌瘤沒摘，而且還長到直徑5公分大小。

周女認為劉損害她的身體決定自主權，和雙親向劉偉民、北醫附醫求償，一審敗訴。但台灣高等法院民事庭改判北醫附醫和劉應連帶賠償周女50萬元確定。

劉偉民是知名婦科醫師，每個月有超過百台以上的大手術，累積達文西手術已多達3200台，創全亞洲紀錄。周姓女子指控，2016年7月29日到北醫附醫就診，劉判斷CA-125指數正常，但有兩顆子宮肌瘤。周女同意同年11月20日由劉手術，沒想到手術後發見患部傷口並非劉所稱「腹腔鏡手術3個小洞口」，而是約10公分長的傷口，外加肚臍、左側腹部各1個小洞。

周女事後到其他婦產科就診，才發現子宮肌瘤根本沒割，她的經痛和頻尿症狀也沒改善。周女請求醫院和劉偉民連帶賠償300萬精神慰撫金、雙親也各求償150萬元；不過北院駁回3人之訴。

周女一家人不服而上訴，她請金額減為150萬元，而雙親則各減為10萬元。

高院認定劉偉民手術中發現周女腹腔嚴重黏連，改採剖腹手術，並切除左側卵巢囊腫，但即結束手術，未切除子宮肌瘤。劉未向周女詳細告知腹部發生嚴重黏連的可能性，如發現腹部嚴重黏連，將無法安全施行腹腔鏡手術，為切除子宮肌瘤，必須變更為剖腹手術，以及如於手術中發現卵巢囊腫，將一併切除等情。

高院認為周女在資訊缺乏的狀態下，同意手術，而劉偉民發現周女腹部嚴重黏連，改採剖腹手術，在她腹部留下10公分長的大傷口，卻沒切除子宮肌瘤，致術後復原期間較原同意的腹腔鏡手術長，且因子宮肌瘤並未切除，經痛、頻尿等問題未解，周女所受損害與劉偉民的行為有相當因果關係。

劉偉民依民法第184條第1項前段規定，應負損害賠償責任，北醫附醫僱用人，應負連帶賠償責任。高院衡量周女身體、精神所受的痛苦，認為50萬精神撫慰金適當；而她的雙親未因此事件而受侵害，兩人求償未准。

劉偉民也曾在一起摘除卵巢和輸卵管的手術中，未告知後遺症，讓林姓女病患提早進入更年期，高院今年5月13日也判北醫附醫、劉偉民連帶賠償80萬餘元確定。

劉偉民。圖／聯合報系資料照片
劉偉民。圖／聯合報系資料照片

手術 子宮 北醫

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