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北市建管處涉賄人員陳屍符合生前落水 檢方：無他殺跡象
台北市府環保局人員昨天下午在基隆河驚見一具男性屍體，經其褲袋中證件再由家屬到場指認，確定死者是遭控向星聚點KTV索賄的市府建管處使用科助理工程員曾華崇。檢察官今天早上相驗，在他身上無發現外傷，符合生前落水跡象。
士林地檢署檢察官黃睦涵，今天早上會同法醫到台北市立第一殯儀館相驗曾的遺體，並無發現有他殺跡象，開立相驗屍體並將遺體交還家屬。
士檢表示，家屬對死因無意見，也希望媒體給予一點空間，把後事辦完。
昨天下午一時許，環保局人員在基隆河驚見一具男性屍體，警方根據死者褲子的口袋證件，再通知家屬到場指認，確認就是曾華崇。
警方發現曾前天中午從市府搭公車離開，在松山區下車步行，從下車地點研判，不排除在成美橋跳河。
據了解，曾的家屬在曾的私人筆記本裡，發現他留下「輕生念頭」，認為媒體不實報導，讓他們失去親愛的人。
錢櫃KTV台北市林森店釀成六死，檢警追查肇因，意外查出曾華崇涉嫌向星聚點KTV索賄送菜貨梯的使用執照，本月十六日台北地檢署聲請羈押，不過法院以六十萬元交保。
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