桃園地檢時隔10多年再有首派主任 檢察官呂象吾獲青睞

桃園地檢署檢察官呂象吾獲派升任主任檢察官，是49期首派，也是桃檢相隔10多年後第一人。圖／報系資料照

法務部長蔡清祥今公布一審檢察官調升主任檢察官名單，其中桃園地檢署檢察官呂象吾獲圈選，是司法官訓練所49期首派，也是桃檢睽違10多年第一人，呂曾蒞庭洪仲丘案，偵辦吳敦義隨扈兒撞死女大生案、巴斯夫營業秘密案、桃市前經發局長朱松偉貪汙案，並任法務部刑法研修小組人員。

呂象吾為台北大學法律系、法研所畢業，司法官訓練所49期結業，公訴蒞洪仲丘庭，面對社會輿論、民意強烈認為被告有罪，但因軍檢起訴犯罪事實牽強，加上軍法庭被廢，力抗排山倒海而來的壓力，仍得堅守證據力論告。

2015年吳敦義隨扈李清淵兒子李文億開車撞死女大生案，李在大溪、龜山等分局警察包庇下躲藏汽車旅館18小時才投案，呂象吾當時負責外勤相驗，複訊時李言詞吞吐矛盾，他認為「得還死者一個公道」經抽絲剝繭最後查出竟然是一票警察竟共同包庇、滅證。

呂並曾偵破2016年總統大選上游大賭盤，因當時法律漏洞，還不及凍結被告8000多萬不法所得，隔天由被告家屬緊急領走近半，後來更因為本案，法務部將賭博犯罪所得也納入洗錢防制法。

另外，敏盛醫院副院長勾結保險黃牛，以切胃、割盲腸，摘子宮等手法罔顧職業倫理，詐領健保費高達6000多萬元，呂象吾蒐證2年多，最令他難忘的事，有名被告開庭時直呼後悔，因自願切胃容量剩80cc，直言「連1瓶養樂多都喝不完」。

呂還曾靠一張單薄的檢舉信函，查出台積電耗材供應商、全球化工大廠「巴斯夫」集團台灣巴斯夫公司，遭大陸化工廠江陰公司開價1億7000多萬挖角現任、離職前員工；並曾偵辦復興區農會詐貸開45億元假支票、桃園市府前經發局長朱松偉索賄，連保險套都要廠商買單案。

呂象吾認為，檢查官工作動力來自辦案的成就感，他剛畢業時曾想選擇法官，但考量檢察官「不是最終的決定者」也有較多犯錯機會，案件要辦得多深、查得多仔細，也都掌握在自身，要讓民眾感受到司法正義。