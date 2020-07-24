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萬寶祿生技新藥虛偽增資獲利2.4億元 董座等2人遭起訴
萬寶祿生技新藥公司涉於2016年間虛偽增資，將公司資本額從2千萬增至25億2千萬元，並讓民眾誤認有利可圖以每股78元購買未上市股票，不法所得2.4億元。台北地檢署今依違反證交法等罪起訴萬寶祿集團董事長林淑惠、神菇玉生醫開發公司創辦人林建邦。
萬寶祿生技新藥公司成立於2014年，是藥品製造業，資本額25億2000萬元。產品為新植物藥產品、保健食品及功能性食品，包括紅斑性狼瘡之腎炎、乳癌轉移抑制等新藥。
林淑惠原本在宜蘭國中任教，天生的鼻竇炎、喉嚨炎讓她無力教學，後來在朋友介紹之下接觸酵素，以750萬元正式成立「萬寶祿生物科技公司」，生產銷售生技保健食品。
林建邦於2011年7月創立神菇玉生醫開發公司，公司專門販售「巴西蘑菇」相關產品，包含巴西蘑菇口服液、巴西蘑菇湯包、巴西蘑菇甘寶萃取液等。
2015年，林淑惠籌劃成立萬寶祿生技新藥公司，於2017年至2019年間借用林建邦具有培養巴西蘑菇專利虛偽增資，並透過不知名地下盤商販賣公司未上市股票，讓民眾誤信公司資本充足、有利可圖，以每股78元購買，共成交5億多元，林女等人再與盤商朋分。
檢調查出，該新藥公司實際上沒營運，也沒研發新藥，林女等人涉違反證券交易法「非法買賣募集有價證券罪」、「證券詐欺」、商業會計法財報不實、公司法驗資不實等罪。4月9日，檢調搜索並約談林女等人到案，複訊後聲押禁見林女、林男獲准。
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