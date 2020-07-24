未升主任檢察官 蔡佩玲「原地直升」洗防辦執秘

法務部檢察官人事審議委員會今天通過全國16名一審檢察官調升主任檢察官名單，台北地檢署4人獲拔擢，獨佔鰲頭；調行政院洗錢防制辦公室組長的女檢察官蔡佩玲在「全民主」機制監督下，入圍未獲圈選，卻在原借調機關「直升」執行秘書，失之東隅，收之桑榆。

法務部推動主任檢察官票選制，外調行政職者不在實務界，不能獲得高票，因此，民選檢審委員日前建議設「遺珠組」，將蔡佩玲納進入圍名單，未料，名單出爐基層批「反民主」砲火猛烈，法務部長蔡清祥從善如流，改命蔡佩玲任他職。

蔡清祥今天說，蔡佩玲對洗錢防制業務的貢獻良多，如果升主任檢察官，就必須離開現職，是很可惜的事，所以安排她平調桃園地檢署，擔任洗防辦的執行秘書，繼續她擅長的工作，並偵辦國際洗錢案件。

事實上，司法官學院47期結業的蔡佩玲是「破格」接任洗防辦執行秘書，同一職位，過去由金管會政務副主委許永欽於台灣高檢署任職時擔任，再前手，則是由宜蘭地檢署檢察長余麗貞於檢察司副司長任職時擔任。

檢審會通過的16名主任檢察官分別是42期的台中地檢署張桂芳、44期的台北地檢署楊冀華、44期的台中地檢署鄭葆琳，44期的台中地檢署黃嘉生、44期的台南地檢署王聖豪、44期的宜蘭地檢署陳怡龍、45期的新北地檢署楊景舜、46期的士林地檢署周芝君。

另，46期的苗栗地檢署劉偉誠、47期的台北地檢署陳映蓁、47期的台北地檢署林彥均、47期的新北地檢署曾開源、48期的台北地檢署王俊棠、48期的高雄地檢署朱華君、48期的高雄地檢署謝長夏，首派是49期的桃園地檢署呂象吾。