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旅美名醫陳俊龍 三度無照執業幫病患植牙遭起訴
研發「一鑽植牙」的知名旅美牙醫陳俊龍於2016年才考取台灣執照，遭檢舉以「密醫」身分於2014、2015年間三度幫病患植牙、治療牙齒囊腫。雖然他否認當時有進行醫療行為，但台北地檢署傳喚多名證人作證後，今依違反醫師法將他起訴。
現年53歲的陳俊龍因研發出具有50多項專利的「一鑽植牙」，2002年登上世界名醫錄。他出生彰化醫師世家，11歲被送往美國留學，後來取得哈佛大學牙科醫學博士學位；1992年，陳男考取美國牙醫師執照，在美國執業，開設多家牙醫診所。
後來因工作忙碌導致身體出狀況，在美國僅保留一家大型教學中心。近年因雙親希望回台貢獻所學，決定返台執業，於2016年考得台灣牙醫執照，於台北市大安區開立「里昂哈佛仁愛牙醫診所」。
不過，陳俊龍遭股東檢舉，他在尚未考取台灣牙醫執照前的2014年、2015年間，在北市北投區一間牙醫診所幫1名病患拔牙後植牙，另在「里昂哈佛仁愛牙醫診」所幫1名病患拔牙後植牙、1名病患治療牙齒囊腫。
檢方查出，他是在2016年才考取台灣執照。據了解，陳俊龍庭訊時否認當時有進行醫療行為，僅是介紹朋友給學生看診、執刀，他是陪同在場，沒有親自操刀。
檢察官傳喚當天在場的牙醫師及病患等人作證，雖多方對於醫療金額供述不一，且價差非常大，但認定陳男確實有進行醫療行為，違反醫師法規定，今依法起訴。
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