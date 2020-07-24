國小畢業男自稱銀行副理 狠詐百貨公司櫃姐305萬

僅國小畢業的姜姓男子佯稱自己是銀行副理，逛桃園某間百貨時向1名吳姓櫃姐搭訕，稱他可以幫忙投資賺錢，讓對方受騙前後提領305萬元現金給他，結果得手後神隱不見，櫃姐這才發現積蓄遭詐，刑事部分姜男被依詐欺罪判刑6月確定，吳女再提民事賠償，法院判姜一共得賠吳305萬元，可上訴。

檢警調查，姜男（59歲）2018年12月31日下午6點多，到桃園某間百貨消費時，向擔任櫃姐的吳女佯稱自己是銀行副理，可以幫忙投資獲利，吳信以為真聯繫在2個禮拜內，分別提領50萬元、50萬元、150萬元、25萬元及30萬元，一共305萬元給姜。

姜起初也開立支票以取信對方，未料吳女事後到被票據交換所通知票據存款不足遭退票，且姜男自此神隱不出面，她才驚覺上當受害報警提告；審理時姜坦承不諱，法院考量他有詐欺前科，至今未和解，考量姜國小畢業、月收入3、4萬元，一審依詐欺罪判他6月，上訴二審駁回確定。

吳女並提起附帶民事損害賠償，主張姜男意圖不法所有，基於詐欺犯意，應賠償她一共305萬元；姜經法院傳喚未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明、陳述。