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老公生日當天與小三嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

人妻小華不滿丈夫施男與李女有染，甚至在老公生日當天，兩人至摩鐵嘿咻，經小華提告，一審依通姦罪將施男判刑6月、依相姦罪將李女判刑4月，小華並提起損害賠償，台中地院法官認李女所為侵害小華的配偶權，逾越社會所能容忍範圍，使小華深受打擊，判決李女賠償小華新台幣40萬元。

小華（化名）表示，她與施男結婚33年，李女明知施男為有配偶的人，竟於2018年4月28日前、及2018年5月間施男生日當天下午，分別在施男的住處及中市某摩鐵房間內發生性行為。施男被判刑6月、李女判刑4月。 因此提起民事損害賠償，要求李女賠償新台幣200萬元。

李女否認與施男發生性行為，並稱小華請求的金額過高，她尚有債務，且須扶養2名子女，願意賠償小華10萬元。

不過，法官以小華於2018年4月28日從施的住處取得的衛生紙，以及同年5月間從摩鐵取得的床單，經送鑑定結果，認定有施及李女的混合DNA，足以認定李女的相姦犯行。

合議庭審酌，李女與施男發生2次性行為，行為顯已逾越社會通念所能容忍範圍，及被害人小華深受打擊，認小華請求李女賠償她的損害，以40萬元為適當。可上訴二審。

婦人小華不滿丈夫施男與李女有染，甚至在老公生日當天，兩人至摩鐵嘿咻，經小華提起損害賠償，台中地院法官判決李女賠償小華40萬元。圖／聯合報資料照片
婦人小華不滿丈夫施男與李女有染，甚至在老公生日當天，兩人至摩鐵嘿咻，經小華提起損害賠償，台中地院法官判決李女賠償小華40萬元。圖／聯合報資料照片

摩鐵 性行為 衛生紙

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