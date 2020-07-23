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糗！檢察官算錯少女年紀 年滿16歲嘿咻險讓男友吃重罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地檢署偵辦一起兒少性侵案，檢察官卻將被害少女年齡計算錯誤，以劉姓男子對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決處刑，所幸法官發現該名少女明明「已滿16歲」，不構成該罪要件，等於劉行為不罰判無罪。示意圖／Ingimage
桃園地檢署偵辦一起兒少性侵案，檢察官卻將被害少女年齡計算錯誤，以劉姓男子對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決處刑，所幸法官發現該名少女明明「已滿16歲」，不構成該罪要件，等於劉行為不罰判無罪。示意圖／Ingimage

桃園地檢署偵辦一起兒少性侵案，檢察官卻將被害少女年齡計算錯誤，以劉姓男子對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決處刑，所幸法官發現該名少女明明「已滿16歲」，不構成該罪要件，等於劉行為不罰判無罪；桃園地檢表示，會提醒檢察官謹慎計算年紀，避免錯誤。

桃園地檢表示，目前尚未收受判決，待檢察官收受判決後會審慎斟酌處理，也同時提醒檢察官對於法律年齡之計算，應採實足年齡，並依周年計算法，謹慎計算，避免發生錯誤。

有司法官指出，該案很明顯就是承辦檢察官算錯被害人年紀，以至於錯誤引用法條起訴，案件送審法院後，公訴檢察官蒞庭也沒發現，未能即時回報、聲請撤回起訴，才導致一連串烏龍，雖最後經法院一審判無罪，但恐有影響當事人權益疑慮。

檢方起訴指出，劉男和少女（2000年5月生）為男女朋友，劉2016年9月4日未違反她意願在住家性交，後來少女的學校發現報案，警方依相關證詞等依強制性交罪嫌將劉送辦；劉堅稱雙方合意，另少女經傳喚未到庭，檢方偵結依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪嫌將劉聲請簡易判決處刑。

桃園地院受理後發現，少女案發時明明已年滿16歲，明顯不構成該罪要件，認為不宜以簡易判決改依通常程序審理，劉也坦承當時和少女合意性交，和對方在警詢證述的時間相符。

判決指出，刑法227條第3項是以被害人年齡為14歲以上未滿16歲為處罰要件，本案少女2000年5月生，最遲於2016年6月1日就已年滿16歲，既然少女已滿16歲，劉又未違反她意願，客觀上劉的行為不在227條規定適用範圍，且其行為未有處罰規定，判處劉無罪，可上訴。

律師林富貴解釋，刑法227條分別規定對14歲以下之人、對14歲以上未滿16之人性交，可處3年以上10年以下徒刑、7年以下徒刑，至於年滿16歲未違反意願性交雖無刑事責任，但視個案也可能衍生略誘罪嫌疑，另父母也可主張親權受害，對被告提民事求償。

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影

檢察官

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