八仙事件再判賠849萬 16件求償官司進行中

八仙塵爆釀重大死傷，傷者陸續打民事官司求償，今天士林地方法院再度宣判，羅姓女子體表面積54%燒傷，玩色創意、瑞博國際整合行銷兩家公司、負責人呂忠吉，應連帶賠償849萬521元。可上訴。圖／聯合報系資料照片

八仙塵爆釀重大死傷，傷者陸續打民事官司求償，今天士林地方法院再度宣判，羅姓女子體表面積54%燒傷，玩色創意、瑞博國際整合行銷兩家公司、負責人呂忠吉，應連帶賠償849萬521元。可上訴。

羅姓傷者受有四隻二度至三度灼傷，燒傷面積佔總體表面積54%。羅主張，玩色、瑞博、呂忠吉應負賠償責任，噴射色粉的沈男、盧男，負責特效提供高溫燈光的千祥公司，出租場地的八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎，應負賠償責任，玩色、瑞伯、八仙應負懲罰性賠償。

羅依照傷勢請求醫藥費等費用，加上200萬元精神慰撫金，共計700多萬餘元，懲罰性賠償金為損害額1倍，共請求1400多萬餘元。羅的父母各請求100萬元撫慰金。

法院認為，羅可請求醫療費、復健費、交通費、看護費、將來修疤雷射費80萬餘元、勞動能力減損損害423餘萬元，合計591萬餘元，以及200萬元慰撫金，扣掉被害人補償金142萬餘元，得請求649萬521元。羅的父母主張，身分法益侵害情節重大，請求各賠償100萬元，無理由。另，玩色、瑞博應各付100萬懲罰性賠償金。玩色、瑞博、呂忠吉，共計判賠849萬餘元。

法院審酌，千翔公司是特約廠商，未參與派對規劃，非共同提供服務者，免賠。八仙公司是出租場地者，不是共同舉辦活動者，無須負企業經營者責任，陳柏廷、陳慧穎無職務過失，也不用付連帶賠償責任。

法院指出，八仙場地無違反建築法，此條文不是防止建築物內舉辦活動對活動參加者可能致生危險，而是維護建築物使用安全。觀光遊樂業管理規則同理，請求賠償無理由。沈、盧2名工作人員，未能預見在電腦燈旁噴射色粉有危險性，應認無過失，也獲不起訴處分，判決免賠。

2015年6月27日晚間，新北市八仙樂園的快樂大堡礁，由玩色、瑞伯公司舉辦彩色派對，歡樂現場竟發生粉塵爆炸，釀成15死484傷。負責人呂忠吉遭依業務過失致死罪，處最高刑度5年徒刑定讞，去年1月2日已入獄服刑。其中有傷者家屬指出，呂忠吉早已脫產，戶頭一毛錢都沒有，根本不可能拿到錢。

八仙塵爆傷者民事官司，今年5月首度宣判，玩色、瑞博應連帶賠償林姓傷者717萬元，呂忠吉應連帶賠償其中567萬元。6月則是玩色、瑞博、呂忠吉應賠償薛姓傷者332萬餘元。

今天宣判的羅女案則是第三例，後續還有16件損害賠償官司進行中。其中包含435名死者家屬、傷者，委由消基會提起團體訴訟，向玩色、瑞博、呂忠吉及八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎等，求償共99億餘元，全案尚未審結。