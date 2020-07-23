遭控收賄護航仲裁業者 南開科大前校長陳猷龍無罪確定

南開科技大學前校長陳猷龍被控12年前擔任公共工程爭議仲裁人時收賄50萬元，與另一名仲裁人、建築師詹世鴻聯手護航，讓僑力營造獲賠7000多萬元，陳否認犯行，也是國內首位因仲裁人收賄罪遭羈押的大學校長。一、二審均認為事證不足判陳無罪，最高法院今駁回上訴，陳猷龍無罪確定。

另詹世鴻犯違背職務收受賄賂罪判6年徒刑定讞、白手套羅宏文判刑2年10月，沒收170萬元犯罪所得定讞。

最高法院指出，詹世鴻、羅宏文就二審判決已明白論斷的事項妄指違法，或僅爭議事實，不符合上訴第三審的理由；另檢察官針對陳猷龍無罪部分上訴，但檢方形式上雖引判例為上訴理由，但實質上指摘的情事不符合刑事妥速審判法規定，因此駁回上訴，全案確定。

僑力營造2004年以4000多萬元標得新北市新莊中港派出所、圖書館及托兒所後續興建工程，因工程延宕1年多完工，新莊區公所不肯付款，雙方發生工程糾紛。

僑力營造2008年與新莊區公所協議向中華民國仲裁協會聲請商業仲裁，由公所選定的建築師詹世鴻，與僑力營造負責人簡培城選定的南開科技大學校長陳猷龍及一名主任仲裁人組成仲裁庭。