違反證交法判3年半 板信商銀前董座劉炳輝發監執行

板信商業銀行（5862）前董事長劉炳輝，因任職期間未依法在財務報告中揭露正確重大交易資訊，被依違反證券交易法判刑3年6月定讞。他今天向新北地檢署報到，經檢方確認身分後，下午由囚車載至宜蘭監獄服刑。

判決指出，劉炳輝明知廖美雲與她所經營的三輝建設公司財務小姐陳素卿合謀，利用友人許永壽、其子許宗英名義購買板信資產土地，且為確保2人有優先承買權，還找板信資產總經理趙建崇作假資料，以仲介抵費地的名義將土地部分所有權贈與給許永壽，事後再以許姓父子名義向板信銀行八德分行貸款1.6億元，後因貸款均是廖美雲在支付，因此被查出不法。

新北地院審理時，劉炳輝矢口否認犯案，辯稱土地是許永壽所購買，廖美雲會幫許清償貸款，只是基於朋友關係幫忙周轉，而且與他無關。但是，法院調查檢調搜索資料，在劉的臥室床頭櫃找到涉案土地的資料，上頭還印有「三輝有優先購買權，也不怕給別人買走」等字，而劉的筆記中也有紀載「延吉段轉載」等文字，認定他對土地開發、利用和資金來源有一定了解，最後未採信其說法。