快訊

還沒病死，就先餓死？非洲疫情下的經濟與糧食危機

獨／被爆婚變氣摔東西？蘇慧倫：曾懷疑老公對外咬耳朵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違反證交法判3年半 板信商銀前董座劉炳輝發監執行

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

板信商業銀行（5862）前董事長劉炳輝，因任職期間未依法在財務報告中揭露正確重大交易資訊，被依違反證券交易法判刑3年6月定讞。他今天向新北地檢署報到，經檢方確認身分後，下午由囚車載至宜蘭監獄服刑。

判決指出，劉炳輝明知廖美雲與她所經營的三輝建設公司財務小姐陳素卿合謀，利用友人許永壽、其子許宗英名義購買板信資產土地，且為確保2人有優先承買權，還找板信資產總經理趙建崇作假資料，以仲介抵費地的名義將土地部分所有權贈與給許永壽，事後再以許姓父子名義向板信銀行八德分行貸款1.6億元，後因貸款均是廖美雲在支付，因此被查出不法。

新北地院審理時，劉炳輝矢口否認犯案，辯稱土地是許永壽所購買，廖美雲會幫許清償貸款，只是基於朋友關係幫忙周轉，而且與他無關。但是，法院調查檢調搜索資料，在劉的臥室床頭櫃找到涉案土地的資料，上頭還印有「三輝有優先購買權，也不怕給別人買走」等字，而劉的筆記中也有紀載「延吉段轉載」等文字，認定他對土地開發、利用和資金來源有一定了解，最後未採信其說法。

劉炳輝一審被新北地院依證券交易法申報公告財務報告不實罪判刑3年6月，二審被高等法院依申報公告不實罪判刑3年6月，上訴最高法院後，本月2日駁回，全案定讞；官司定讞後，劉炳輝3日自行請辭董座職務，板信銀行經常董會通過，由副董事長、前彰化銀行董事長張明到接任新董座。

板信商銀前董事長劉炳輝（左）被判3年6月徒刑定讞，今天到新北地檢署報到後，下午由囚車載往宜蘭監獄服刑。圖／本報資料照片
板信商銀前董事長劉炳輝（左）被判3年6月徒刑定讞，今天到新北地檢署報到後，下午由囚車載往宜蘭監獄服刑。圖／本報資料照片

新北 監獄

延伸閱讀

可代領土地補償金7000萬 向繼承人詐財200萬判刑

陳其邁訪日月光 全力協助科技業解決土地與高階人力

「低買高賣」掏空公司資產 鈺緯科技負責人2百萬元交保

涉違證交法 檢調約談上櫃科技公司負責人

相關新聞

違反證交法判3年半 板信商銀前董座劉炳輝發監執行

板信商業銀行（5862）前董事長劉炳輝，因任職期間未依法在財務報告中揭露正確重大交易資訊，被依違反證券交易法判刑3年6月...

殺死牙醫師只判無期 最高法院撤銷「無法說服大眾」

患有思覺失調症的賴姓男子前年到牙醫診所找任職助理的妹妹遭拒，持刀殺死王姓牙醫師，並砍傷羅姓、翁姓護理師，一、二審均依殺人...

遭控收賄護航仲裁業者 南開科大前校長陳猷龍無罪確定

南開科技大學前校長陳猷龍被控12年前擔任公共工程爭議仲裁人時收賄50萬元，與另一名仲裁人、建築師詹世鴻聯手護航，讓僑力營...

影／李興文兒躲IKEA拍惡搞片 賠18萬盼換緩刑

藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院依無故隱匿於他...

蔡阿嘎夫婦當街遭打！主嫌認罪撇清與政治無關 具保5萬

網紅蔡阿嘎去年3月騎機車載孕妻子，遭到男子陳榮峰持鐵鎚攻擊，檢警查出男子楊富盛涉嫌教唆吳弘育，再由陳下手，3嫌遭依傷害等...

詐團以「睪丸切除1顆」博同情 15名海外女華人未上當

台中市民蕭男等8人組成「假戀愛真詐財」集團，在網路上下載高大英俊男子，佯稱曾經車禍導致右腳骨折及睪丸切除1顆，藉以博取同...

女兒讓老媽走碎玻璃還打到死 自稱「釋迦頭」辯沒殺人

曾在加拿大與美國求學、定居的林姓女子，懷疑母親拿走她的告訴狀、施詛咒，將玻璃罐敲破後的碎玻璃撒在母親房間地板，林母踩踏「...

囤積百萬口罩打算開學再賣 工廠女老闆觸法起訴

新北市三重一間口罩工廠洪姓老闆娘，涉嫌在新冠肺炎疫情正嚴重期間哄抬口罩價格，且囤積上百萬片庫存，等著學生開學後販賣，被新...

騎機車闖網狀線重罰吊照 法官認「非平交道範圍」撤單

王姓男子今年2月6日11時57分騎機車行經台南市實踐路平交道，闖入鐵路平交道「網狀線」停車達12秒，遭民眾蒐證檢舉「在鐵...

人夫偷吃小三說有神明認證 還要求「兩女共侍一夫」

桃園1名人夫結婚多年，卻和小三發生婚外情，被妻子抓包後他竟要求「兩女共侍一夫」，妻子質問「哪個神明認證你可娶兩個老婆？」...

恐怖小王被人妻欺騙感情一年 傳性愛影片並要脅35萬

39歲林姓男子與李姓女子交往一年，意外發現李女已婚，不滿被欺騙感情，將竊錄的性愛影片傳給李女小姑，要脅交付35萬元，否則...

持刀砍美食直播主犯行入鏡 男子判刑10月

徐姓美食直播主開直播，講自己與前女友分手的事，被黃姓男子持水果刀入鏡，持刀砍殺，黃事後投案，檢方起訴，法院審理，黃認罪，...

熱門新聞

疑似工作壓力大 北部女名醫在家輕生送醫不治

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

女兒讓老媽走碎玻璃還打到死 自稱「釋迦頭」辯沒殺人

騎機車闖網狀線重罰吊照 法官認「非平交道範圍」撤單

北投振興醫院病房驚傳火警疏散65人 疑行動電源充電惹禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。