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殺死牙醫師只判無期 最高法院撤銷「無法說服大眾」

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

患有思覺失調症的賴姓男子前年到牙醫診所找任職助理的妹妹遭拒，持刀殺死王姓牙醫師，並砍傷羅姓、翁姓護理師，一、二審均依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身，刑畢後令入相當處所施以監護5年；最高法院今撤銷原判決，發回台中高分院更審。

台中高分院判賴無期徒刑後，被害醫師的妻子帶康乃馨至總統府陳情「請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲」，也獲蔡英文總統親筆回信「我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案」。

最高法院指出，根據草屯療養院、台中榮總鑑定結果，賴長期對妹妹產生不滿情緒而產生殺機，是否和思覺失調症有關，兩份鑑定報告有不同意見，仍有待釐清，但二審沒有進一步調查就採用草屯療養院的鑑定意見，也未說明為何台中榮總的鑑定意見不具有醫學合理性的理由。

最高法院指出，草屯療養院鑑定意見認為賴是因為妄想而產生憤怒情緒，進而出現殺妹妹的動機，但賴事前會計畫準備刀械，殺人時會選擇對象，再選擇最佳下手時機，殺人後急忙要離開現場避免被捕，賴似乎和一般人並無不同，且鑑定報告也不否認賴行為當時，仍有選擇、忍耐、遲延及避免逮捕的能力，那麼賴既然具有控制殺人與否、如何殺人及停止殺人的能力，又如何能合理說明賴的控制能力已受到病態的妄想殺人動機影響？

最高法院表示，賴因為不滿妹妹「欲殺之而後快」的高漲情緒，為什麼是「不能」而不是「不願」控制衝動？二審判決沒有詳細說明疑點，不能說服社會大眾。

賴認為妹妹對父母不孝、對自己不敬，認為自身人生不順遂都是妹妹害的，兄妹感情疏離已久；他前年和妹妹吵架心生不滿，又得知妹妹和妹婿出國旅遊，便多次向牙醫診所打探妹妹何時回國，但櫃檯人員受妹妹囑託，均回應不在、沒有上班，更讓賴不滿引發殺機。

賴2018年5月24日上午致電牙醫診所詢問妹妹的班表遭拒，下午騎機車帶折疊刀、瑞士刀到牙醫診所找妹妹，而妹妹接到父親通知哥哥要來殺她，早已向診所請假藏匿在診所3樓辦公室。

賴抵達後，向在櫃檯上班的羅女詢問妹妹去向被回應沒上班，他不滿診所人員隱瞞妹妹去處，佯稱「我有東西要拿給她，你可以幫我拿給她嗎」，使羅女疏於防備，再持刀刺羅女頸部，翁姓女護理師聽到尖叫聲，衝向櫃檯查看，也遭賴持刀刺殺胸部。

賴事後見王姓牙醫師朝櫃檯走來，持刀攻擊王的左下顎再刺入頸部，導致王受重傷，大量出血休克失去意識；賴隨後又朝翁女臉部、頸部和手臂刺殺，造成翁女氣管破裂、呼吸衰竭；經診所人員報警，警方抵達診所逮獲賴，查扣作案用的刀械，而王送醫急救傷重不治，而翁女急救後撿回一命。

法院認為，根據草屯療養所院對賴的鑑定報告，認為賴犯案當時因精神障礙、心智缺陷，導致辯識行為能力顯著降低，依法減刑；一、二審均依殺人罪判賴無期徒刑，褫奪公權終身，刑畢後入相當處所監護5年；最高法院今撤銷發回更審。

至於賴持刀欲殺死妹妹，犯預備殺人罪部分，台中高分院判刑1年6月定讞。

賴持刀殺死牙醫師，二審判無期徒刑，死者醫師妻子帶康乃馨及卡片至總統府陳情。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供
賴持刀殺死牙醫師，二審判無期徒刑，死者醫師妻子帶康乃馨及卡片至總統府陳情。圖／牙醫師的妻子鄒女士提供
賴姓男子闖診所持刀殺死王姓牙醫師。圖／聯合報系資料照片
賴姓男子闖診所持刀殺死王姓牙醫師。圖／聯合報系資料照片

殺人 牙醫 醫師

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