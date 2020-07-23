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錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

建管處涉弊交保工程員自殺 北市府：他承受極大壓力

聯合報 / 記者楊正海／即時報導

錢櫃林森店大火釀6死不幸後，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。圖／聯合報系資料照片
錢櫃林森店大火釀6死不幸後，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。圖／聯合報系資料照片

北市南湖大橋下午發現一具浮屍，經確認身分，死者是台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，他被控涉嫌向星聚點及多家代驗業者以護航通過電梯安檢為由索賄，20日才以60萬元獲交保。對此，市府證實死者是曾華崇，北市政府副發言人黃瀞瑩表示，經過了解，曾員因近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，今日傳出不幸，北市府表達遺憾哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

市府表示，消防局於13時45分，在南湖大橋（基隆河南港側往上游約20公尺），現場係1具浮屍（男性64歲，身上有尋獲健保卡，屍腐），南港快艇協助將大體移置河岸邊，目前已經交由南港分局進一步確認死者的身分及死因中。

這起台北市政府官員收賄疑雲，台北地檢署20日向法院聲押曾華崇，但法院裁定曾以60萬交保並限制住居，同案另名工程員周宗錡以10萬交保；另有多名電梯公司承辦人、民間協會承辦人10萬至50萬元不等交保。

由於該案是錢櫃林森店大火釀6死不幸後，北市府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄。台北市柯文哲在周二的市政會議中，嚴肅表示，自己對建管處的忍耐已到極限，並下令要採「連坐法」，除基層懲處外、包括拔掉建管處長張明森，撤換副處長史維斌及科長。

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