快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／李興文兒躲IKEA拍惡搞片 賠18萬盼換緩刑

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，但他不服，上訴爭取緩刑機會，最後以18萬元與對方達成和解，獲對方原諒並建請法院從輕量刑。新北地院今天審結，全案將於8月25日宣判。

李堉睿（25歲）除了是星二代，也自己經營Youtube頻道。為了點閱率，他去年10月28日許晚間8時潛入IKEA新莊店拍攝影片，其中有蹲馬桶、假裝淋浴及疑似猥褻行為，因此被判有罪。

據了解，一審判決之前，賣場曾要求30萬元作為和解條件，但李興文只開出12萬元，調解不了了之。雙方近日於李堉睿上訴後再溝通，最後以18萬元達成和解，另有下架影片和李不得對於調解內容做任何評論等條件。

法院今天開審理庭，李堉睿表示已跟朋友借錢賠償IKEA，和解金已於7月15日前付清，對於自己所做行為也認罪，對檢方所提相關證據也無意見。

公訴檢察官建請法院審酌李堉睿曾在國外生活，對台灣法律不是很了解，建請量處適當之刑外，也須接受4小時法治教育課程。

法庭上，李堉睿表示願意上課，也希望法院能給予緩刑機會，陳述意見時，他也謝謝IKEA願意和解，並說「以後會三思而後行」。開完庭後，他與家人快步離去，面對媒體詢問未多發表意見。

藝人李興文的兒子李堉睿（右）去年10月趁IKEA打烊拍攝KUSO影片，挨告依無故隱匿於他人建築物，最終以18萬元與對方達成和解。記者陳俊智／攝影
藝人李興文的兒子李堉睿（右）去年10月趁IKEA打烊拍攝KUSO影片，挨告依無故隱匿於他人建築物，最終以18萬元與對方達成和解。記者陳俊智／攝影

IKEA 李興文

延伸閱讀

IKEA「新」桃園店開幕 鄭文燦：協助營運、增車位

IKEA桃園旗艦店開幕 鄭文燦盼聯合行銷帶動發展

IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

全球首發！台灣IKEA 3分店加入Uber Eats 免出門就能吃瑞典烤肉丸

相關新聞

騎機車闖網狀線重罰吊照 法官認「非平交道範圍」撤單

王姓男子今年2月6日11時57分騎機車行經台南市實踐路平交道，闖入鐵路平交道「網狀線」停車達12秒，遭民眾蒐證檢舉「在鐵...

影／李興文兒躲IKEA拍惡搞片 賠18萬盼換緩刑

藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院依無故隱匿於他...

蔡阿嘎夫婦當街遭打！主嫌認罪撇清與政治無關 具保5萬

網紅蔡阿嘎去年3月騎機車載孕妻子，遭到男子陳榮峰持鐵鎚攻擊，檢警查出男子楊富盛涉嫌教唆吳弘育，再由陳下手，3嫌遭依傷害等...

詐團以「睪丸切除1顆」博同情 15名海外女華人未上當

台中市民蕭男等8人組成「假戀愛真詐財」集團，在網路上下載高大英俊男子，佯稱曾經車禍導致右腳骨折及睪丸切除1顆，藉以博取同...

女兒讓老媽走碎玻璃還打到死 自稱「釋迦頭」辯沒殺人

曾在加拿大與美國求學、定居的林姓女子，懷疑母親拿走她的告訴狀、施詛咒，將玻璃罐敲破後的碎玻璃撒在母親房間地板，林母踩踏「...

囤積百萬口罩打算開學再賣 工廠女老闆觸法起訴

新北市三重一間口罩工廠洪姓老闆娘，涉嫌在新冠肺炎疫情正嚴重期間哄抬口罩價格，且囤積上百萬片庫存，等著學生開學後販賣，被新...

人夫偷吃小三說有神明認證 還要求「兩女共侍一夫」

桃園1名人夫結婚多年，卻和小三發生婚外情，被妻子抓包後他竟要求「兩女共侍一夫」，妻子質問「哪個神明認證你可娶兩個老婆？」...

恐怖小王被人妻欺騙感情一年 傳性愛影片並要脅35萬

39歲林姓男子與李姓女子交往一年，意外發現李女已婚，不滿被欺騙感情，將竊錄的性愛影片傳給李女小姑，要脅交付35萬元，否則...

持刀砍美食直播主犯行入鏡 男子判刑10月

徐姓美食直播主開直播，講自己與前女友分手的事，被黃姓男子持水果刀入鏡，持刀砍殺，黃事後投案，檢方起訴，法院審理，黃認罪，...

可代領土地補償金7000萬 向繼承人詐財200萬判刑

台中市民楊男獲悉蕭男繼承遺產涉訟，繼承土地補償金達7000多萬元，即佯稱具地政士資格，可代蕭男領取補償金支票、處理繼承權...

坊間流傳仿冒三倍券訊息 台南地檢署分案調查

台南市議會國民黨團本周一開記者會說，最近接獲陳情，民眾說500元的振興三倍券左下角500元隱藏字樣看不出來，拿到台銀詢問...

茶行老闆遭男子詐騙 以他愛吃土虱引誘現身法辦

60歲王姓男子因詐欺案遭桃園地檢署通緝，在台南86快速道路匝道口舉牌搭便車，謊稱沒錢飛回澎湖老家，裝可憐博取同情騙取，歸...

熱門新聞

疑似工作壓力大 北部女名醫在家輕生送醫不治

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

高雄旗山傳死亡車禍 駕駛彎道撞上電線桿造成1死2傷

北投振興醫院病房驚傳火警疏散65人 疑行動電源充電惹禍

有小型車駕照騎機車不算無照 保險公司代位求償敗訴

影／振興醫院火警 緊急疏散住院病患

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。