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影／李興文兒躲IKEA拍惡搞片 賠18萬盼換緩刑
藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，但他不服，上訴爭取緩刑機會，最後以18萬元與對方達成和解，獲對方原諒並建請法院從輕量刑。新北地院今天審結，全案將於8月25日宣判。
李堉睿（25歲）除了是星二代，也自己經營Youtube頻道。為了點閱率，他去年10月28日許晚間8時潛入IKEA新莊店拍攝影片，其中有蹲馬桶、假裝淋浴及疑似猥褻行為，因此被判有罪。
據了解，一審判決之前，賣場曾要求30萬元作為和解條件，但李興文只開出12萬元，調解不了了之。雙方近日於李堉睿上訴後再溝通，最後以18萬元達成和解，另有下架影片和李不得對於調解內容做任何評論等條件。
法院今天開審理庭，李堉睿表示已跟朋友借錢賠償IKEA，和解金已於7月15日前付清，對於自己所做行為也認罪，對檢方所提相關證據也無意見。
公訴檢察官建請法院審酌李堉睿曾在國外生活，對台灣法律不是很了解，建請量處適當之刑外，也須接受4小時法治教育課程。
法庭上，李堉睿表示願意上課，也希望法院能給予緩刑機會，陳述意見時，他也謝謝IKEA願意和解，並說「以後會三思而後行」。開完庭後，他與家人快步離去，面對媒體詢問未多發表意見。
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