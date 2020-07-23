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蔡阿嘎夫婦當街遭打！主嫌認罪撇清與政治無關 具保5萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

網紅蔡阿嘎去年3月騎機車載孕妻子，遭到男子陳榮峰持鐵鎚攻擊，檢警查出男子楊富盛涉嫌教唆吳弘育，再由陳下手，3嫌遭依傷害等罪起訴。今天下午士林地方法院開移審庭，楊坦承教唆人打蔡阿嘎，但和「政治無關」，合議庭命得已5萬元具保。

移審庭上法官問楊男，為何教唆打人？楊回答，在吳的公司喝酒聊天，有酒意時和閒聊到，蔡阿嘎還是大學生時期的youtube影片，常讓人開懷大笑，但和最近的影片差很大。

楊稱，自己酒量不好，在言語中有向吳提到類似，覺得蔡阿嘎很欠揍「有機會修理他一頓」等話，且開玩笑的提到要花30萬元代價找人教訓。楊自稱，曾旅居美國、德國、中國大陸，去年12月回國後有在公司上班，當時覺得有30萬可以付款，但後來出事了就沒付錢。

法官問楊，是否因蔡阿嘎當時政黨人物相關評論或言論不滿，才會叫吳修理？楊否認「與政治無關」。法官痛批，蔡阿嘎影片不如以往，就教唆犯罪，不覺得理由荒誕嗎？楊則回答，是在有喝酒的情況下說的。

楊坦承，教唆吳打蔡阿嘎，但沒有說要打蔡的李姓妻子，案發後曾和吳碰面，但時間久了，忘記講了什麼。辯護人稱，楊遭羈押3月已受到教訓，且真誠認罪，應不會翻供，且已具狀向檢查認錯，請求能夠交保。

合議庭評議認為，楊坦承教唆傷害，加上起訴書的證據，認為有教唆傷害嫌疑重大，又旅居國外，戶籍地註記在國外，被告若被公司解僱後將居無定所，有逃亡之虞，又吳弘育指出楊要求刪除line對話紀錄，有煙滅偽造變造、串供之虞。

法院認為，楊坦承犯行，其他被告也認罪，楊因此案遭羈押3月，參酌被害人傷勢，基於比例原則，命得以5萬元交保。楊犯罪嫌疑重大、有相當理由逃亡，湮滅、偽造、變造、串供之虞，有必要命限制出境出海8月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年3月蔡阿嘎及和孕妻「二伯」遭到攻擊。圖／擷自蔡阿嘎IG、記者蔡翼謙翻攝
今年3月蔡阿嘎及和孕妻「二伯」遭到攻擊。圖／擷自蔡阿嘎IG、記者蔡翼謙翻攝

網紅 蔡阿嘎

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