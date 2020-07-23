詐團以「睪丸切除1顆」博同情 15名海外女華人未上當

台中市民蕭男等8人組成「假戀愛真詐財」集團，在網路上下載高大英俊男子，佯稱曾經車禍導致右腳骨折及睪丸切除1顆，藉以博取同情，先後向日本、美國、西班牙、新加坡等15名海外女華人行騙，但效果不佳，15名女被害人皆未上當，法院依違反組織犯罪防制條例等罪將蕭男等5人判處1年至2年10月不等徒刑，另綽號「蕭邦」等3名同夥在逃，由檢警追緝中。

判決書指出，蕭男因缺錢花用，與綽號「蕭邦」男子勾結，自2017年3月起，商議以向居住在海外的華人女性為下手對象，以「假戀愛真詐財」方式詐財。

由「蕭邦」每星期提供蕭男2萬4000元至4萬5000元，作為蕭男等7人生活費用（蕭男總計已收得21萬4000元），及提供器材設備，蕭則負責尋找地點及招募、管理人員，同年7月間，在台中市租屋作為網路詐騙機房。

蕭男等人自2017年8月4日起至同年9月28日查獲時止，在網路上下載高大英俊之男子照片，作為假冒身分照片，於交友網站登錄基本資料後，即尋找海外華人女性做為行騙對象，點擊發出交友訊息，待海外華人女性回應。詐團成員即佯稱是台灣人在香港維港投資集團有限公司工作，從事企業管理、期貨投資及農產品進出口等工作。

蕭男提供稿教導成員講述不實情史（例如曾經前女友結婚前發現得腦癌過世、曾經離過婚）、感情觀念（例如喜歡善良孝順感情專一的女孩）、身體受傷經歷（例如曾經車禍導致右腳骨折及睪丸切除1顆）、農產品進出口經營獲利方式。

此外對於未來規劃（例如希望想找地方做小生意生2個寶寶）、介紹香港著名景點（例如太平山頂、蘭桂坊、淺水灣海灘及黃大仙祠及香港美食）等周邊個人背景資料以增加可信性，於取得海外華人女子信任進而交往之後，即以投資或經濟突遭困難為由，欲使海外華人女子信以為真而匯款至「蕭邦」提供之特定帳戶。