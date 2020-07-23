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女兒讓老媽走碎玻璃還打到死 自稱「釋迦頭」辯沒殺人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾在加拿大與美國求學、定居的林姓女子，懷疑母親拿走她的告訴狀、施詛咒，將玻璃罐敲破後的碎玻璃撒在母親房間地板，林母踩踏「陷阱」，再遭女兒活活打死。士林地院依傷害直系血親尊親屬致死罪判林女18年徒刑，檢方認為林女殺人，而林女抱怨「判太久」，雙雙上訴。高等法院昨開庭，林女辯「沒有殺媽媽的意思」。

44歲的林女是家中獨生女，父親從事歐風豪宅風格的設計，母親早期在晴光市場經商有成，她的婚姻以離婚收場，如今雙親皆已離世。

2019年3月1日，林女認為母親擅自取走她的狀紙，且母親還在房內的果醬玻璃罐內放4張百元鈔，懷疑母親詛咒她「去死」。林女在電話中痛斥「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了」，並將碎玻璃撒在母親房間地板。

林母回家後遭女兒扯髮、推拉攻擊，她一邊閃躲、一邊求饒，她想躲進臥室，沒想到地板上都是碎玻璃，痛苦不堪。林女為平息怒氣，到士林一家精舍找師父談話，但仍感餘怒未消，衝回家猛踩、踹老母；林母喊「我沒有拿」求饒，但女兒聽不進去，她因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。

林女為了掩飾犯行，向警方謊稱母親是被兩名陌生人攙扶回家，不曉得母親是怎麼受傷的。警察調閱監視器，才戳破謊言。

林女平時到精舍時會戴泳帽、耳塞，宣稱是常聽到奇怪的聲音，精舍同修都覺得詭異，但她無病識感。台大醫院的心理鑑定報告指出，林女長期活在雙親和前夫的情緒暴力陰影下，自小母親教她要守規矩、用功讀書，父親個性剛烈，有時會嚴厲斥責。林女後來搬到淡水，卻與自來水、瓦斯公司頻繁訴訟，和社區關係差。林女在學校時也遭受同學霸凌，到加拿大、美國念書時，也因適應不良而一直轉校。她在美國與交往7、8年的前夫結婚，但她也說前夫情緒控管有問題，害她在精神不濟下出車禍。

在美居住期間，林女曾接受社區心理諮商2年，也曾在2013年前往台北市立聯合醫院陽明院區求診，但因「否認自己有精神病」，不再就醫。她描述，「自己的頭變成釋迦摩尼頭」。

士院認為林女犯案時並未因精神障礙而欠缺辨識能力，應負完全的刑事責任，也不符合「情開憫恕」條件，因此判18年徒刑。

高院昨開庭時，林女說話緩慢，法官逐一詢問為何要在地上撒碎玻璃、如何行凶？她答「想讓媽媽踩過去」、「輕輕壓她的『喉輪』」，澄清「沒要她死」，更否認拿刀、腳踹。

法官整理本案爭點，首先是主觀為殺人或傷害致死？其次是行為時有無辨識能力顯著降低。林女的舅舅委任告訴代理人出庭，希望外甥女受重判，否則將是不定時炸彈。高院定8月27日上午審理。

林姓女子在母親房間地上撒碎玻璃，再毆死老母，台灣高等法院昨開庭，她辯稱「沒有殺媽媽的意思」。記者王宏舜／攝影
林姓女子在母親房間地上撒碎玻璃，再毆死老母，台灣高等法院昨開庭，她辯稱「沒有殺媽媽的意思」。記者王宏舜／攝影

殺人 加拿大

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