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人夫偷吃小三說有神明認證 還要求「兩女共侍一夫」
桃園1名人夫結婚多年，卻和小三發生婚外情，被妻子抓包後他竟要求「兩女共侍一夫」，妻子質問「哪個神明認證你可娶兩個老婆？」先生回「三蓋公啊」，還要求對方「一起合作、和小三當姐妹」等語，妻子不甘婚姻遭毀提告求償，法院判處人夫、小三一共得賠妻子30萬元。
妻子主張，和老公結婚多年有2個小孩，小三因工作認識她先生竟私下交往，還同赴泰國、香港玩，出席餐會時甚至以男女朋友互稱，公然親吻、擁抱，最後一起回家過夜；她還說，先生曾表示希望她能和小三「共侍一夫」，認為配偶權遭嚴重侵害，向先生、小三求償30萬元賠償。
先生則辯稱，他是因開戶認識女子，彼此會討論股票、期貨及相關投資事業，是希望藉由對方人脈做生意，雙方僅是共同賺錢的夥伴關係，沒有逾越男女分際，至於妻子稱他要求「共侍一夫」是對方誤解，自己也沒和女子一起在外過夜。
法院勘驗錄音檔，發現先生曾對妻子說「不就妳和她兩個女人而已嗎？」妻子回「她月經來輪我上場，我月經來換她上場對不對？」人夫則說「這麼多年來，不就妳們兩個」。
妻子並質疑說「她已經準備好當小三？」先生回「也不是當小三，都沒有名義啊」，妻子再問「哪個神明認證你可以取兩個老婆？」先生回答「就三蓋公啊，還有那個護國公」，最後還跟妻子說「大家一起合作好不好，1+1+1=3，什麼都有嘛」、「好好做個姐妹」等語。
法院認為，根據2人對話可知，先生曾和小三有過夜、性行為並要求3人共同生活，且該對話長達3個小時，彼此間無喜悅之情，可見並非他辯稱是要討妻子歡心才編造；另共同友人也說，目睹人夫、小三出席還摟著她腰，有看到牽手及擁抱等動作。
法院審酌，人夫、小三確實以男女朋友互稱，並有過夜及性行為，已經侵害妻子配偶權，認定妻子求償30萬元有依據，判處2人得賠妻子30萬元。
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