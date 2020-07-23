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騎機車闖網狀線重罰吊照 法官認「非平交道範圍」撤單

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

王姓男子今年2月6日11時57分騎機車行經台南市實踐路平交道，闖入鐵路平交道「網狀線」停車達12秒，遭民眾蒐證檢舉「在鐵路平交道臨時停車」交通違規，經鐵路警察舉發製單，高雄市府重罰1萬5000元和吊扣駕照12個月，王主張非惡意在平交道臨停，台南地院行政庭認網狀線並非鐵路平交道範圍，撤銷原處分。

王主張，當日雖然義交沒要求，但他為避免阻塞交通，自行往前騎，並非惡意在平交道臨停。他指出，同是黃網線，東豐路與青年路的黃網線長度也才210、380公分，但實踐街的黃網線卻達1150公分，車流較大的路口卻允許較小的臨停範圍，更何況實踐街車流量已超出原本的道路設計。

他強調，他並非在義交阻止後仍強行臨停的惡意違規，義交有行政疏失卻要民眾負全責，也有失公平公正；他願意接受道安講習的規範，但就罰鍰1萬5000元和吊照12個月對其工作會有嚴重影響。

高雄市府交通局指出， 王不服舉發，3月2日提出陳述，經鐵路警察局高雄分局4月14日函復，該機車經實踐路平交道，未視前方路況是否許其前進後仍保持平交道範圍淨空，致無可保持平交道淨空狀態情形下在平交道上臨停，違規臨時停車在平交道達12秒，已明顯侵入軌道淨空範圍，經民眾向警方檢舉，依法舉發。

因此，該局依據道路交通管理處罰條例、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等相關規定開立裁決書，裁處罰鍰1萬5000元，吊照12個月，並應參加道路交通安全講習。

台南地院認為，所謂「鐵路平交道標誌」，是用以告示車輛駕駛人及行人必須暫停、看、聽，確認安全時方得通過，並非用作指示平交道範圍；交通部函釋「鐵路平交道」範圍，恣意擴張至鐵路平交道「網狀線」、「近鐵路平交道線之停止線」，以及「鐵路平交道標誌」範圍以內（含道路、網狀線）的一般道路上，與其依法條的文義解釋及體系解釋不符。

台南地院指出，依照道路交通管理處罰條例第54條所規定的平交道範圍，應該被嚴格限縮在必須要隨時保持完全淨空，保障列車順暢行駛，不至於被汽車、行人影響而發生事故的範圍內，所以限縮在遮斷器範圍內路段，已經符合立法者的期待，且對於一般用路人的用路權利保障上，也較為妥適。

院方表示，無積極證據可得證明有「在鐵路平交道臨時停車」違規行為，撤銷原處分。至於王有無違反不得在「網狀線」處所臨時停車的違規行為，應由交通局本於職權依法審究辦理。

王姓男子今年2月騎機車行經台南市實踐路平交道，闖入鐵路平交道「網狀線」臨時停車遭重罰1萬5000元和吊扣駕照12個月，台南地院認網狀線並非平交道範圍撤銷原處分。記者邵心杰／攝影
王姓男子今年2月騎機車行經台南市實踐路平交道，闖入鐵路平交道「網狀線」臨時停車遭重罰1萬5000元和吊扣駕照12個月，台南地院認網狀線並非平交道範圍撤銷原處分。記者邵心杰／攝影

警察 高雄市 駕照

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