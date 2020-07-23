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持刀砍美食直播主犯行入鏡 男子判刑10月
徐姓美食直播主開直播，講自己與前女友分手的事，被黃姓男子持水果刀入鏡，持刀砍殺，黃事後投案，檢方起訴，法院審理，黃認罪，台北地院考量黃認罪，但未向徐道歉、未賠償，依傷害罪判黃有期徒刑10月。可上訴。
2019年12月14日深夜，徐姓直播主在台北市萬華區的檳榔攤，邊喝酒邊開直播，講自己與前女友分手的事，控訴前女友在網路上搞小動作，引來黃姓男子不滿，黃開車衝撞檳榔攤，以水果刀朝徐的背部、頭部、手臂砍殺，網友也目擊了黃砍人過程。
2019年12月15日清晨4時，黃主動到轄區派出所投案，向警方供稱，因不滿徐透過直播指責前女友的不是、講話不尊敬，想替女方出氣。
警方偵辦，依殺人罪移送黃姓男子，不過，檢察官認為，黃趁徐不及防備之際行兇，如果有殺人故意，可以針對頭部、頸部揮砍，只依傷害罪將黃提起公訴。
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