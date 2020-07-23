可代領土地補償金7000萬 向繼承人詐財200萬判刑
台中市民楊男獲悉蕭男繼承遺產涉訟，繼承土地補償金達7000多萬元，即佯稱具地政士資格，可代蕭男領取補償金支票、處理繼承權及債務糾紛訴訟，兩年前向蕭詐財新台幣200萬元，楊否認犯行，法官不採信，台中地院今天依詐欺罪將楊男判刑1年，並沒收犯罪所得200萬元。
判決書指出，楊男（50歲）於2018年6月間經友人介紹認識蕭姓婦人，得知蕭婦的兒子蕭男因繼承遺產事宜涉訟，經蕭男及蕭婦詢問有關所繼承土地的補償金新台幣7000多萬元事宜。
楊男明知自己不具地政士資格，仍向蕭男及蕭婦提出「楊代書事務所」名片 ，自稱為地政士，可代蕭男領取補償金支票、處理繼承權及債務糾紛訴訟，並協助安排隨扈保護其等人身安全。
致蕭男信以為真，2018年6月26日在台中市沙鹿區華南商業銀行股份有限公司沙鹿分公司，交付204萬元現金予楊男，其中2萬元是土地建物登記費（此部分不涉及詐欺），2萬元是委任呂姓律師陪同向彰化縣政府領取補償金的出席費，200萬元則是處理全部事務的費用。
至同年11月間，經蕭婦詢問呂姓律師，始知呂姓律師並無代為出面領取支票，且楊男亦未協助處理後續事宜，經與楊男聯繫，楊均避不見面，蕭男始知受騙。
楊男辯稱委任內容就是到縣政府把補償金拿回來就給前款，家事法庭結案完畢再給尾款，並於法院審理時提出委任協議書辯稱其係依協議書收受報酬，雙方間屬民事糾紛，並無詐欺行為，
合議庭以委任協議書條款均係關於蕭男給付報酬及酬金給付方式，然並未約定委任事務內容，無從作為楊男有權收受200萬元金額的依據。且證人呂姓律師證稱家事訴訟報酬是她向證人蕭婦收取，是家事訴訟與楊男無涉，楊男辯稱待家事法庭結案完畢再給尾款，顯無理由，且向彰化縣政府領取補償金支票只要蕭男本人憑相關證件即可領取。
法官審酌，楊男不思循正當途徑賺取錢財，竟佯稱為地政士詐取被害人財物，侵害被害人財產權，欠缺尊重他人財產權觀念，法治觀念淡薄，且迄今未與被害人達成和解，予以判刑。
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