15年盜拷130件軍艦機密檔案 海軍士官長竟判1年半！
海軍承德艦士官長洪景政被控私自潛入戰情室拷貝電腦通信程式，時間長達15年，他自身的硬碟中存有130多項國防機密檔案，高雄高分檢依外患罪嫌起訴；高雄高分院依無故取得公務電腦電磁紀錄罪，判洪1年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
據檢方調查，洪景政（42歲）1998年起在海軍艦指部124艦承德艦服役，從中士修護士、上士修護士、上士副班長升任資系士官長，負責保養、維修艦上無線電及天頻系統衛星通信設備。
洪景政2003年10月7日維修電腦時，從承德艦戰情室內拷貝「安迅六號」通信程式到自己硬碟；洪事後再以相同手法，拷貝「安迅六號」、「安迅七號」兩部電腦資料，最後一次拷貝紀錄顯示在2017年1月20日晚間，作案時間長達15年。
另洪景政住處內的外接硬碟內存有大量軍事資料，檢方依國防部政治作戰局機密等級，認定當中128個檔案是「國家機密亦屬軍事機密」、另2個檔案是「國家機密亦屬國防機密」，懷疑洪有特殊目的。
洪在偵查時坦承多次進戰情室拷貝及收集電腦通信程式，但辯稱是維修時「習慣性備份」，否認刻意竊取或外洩機密；案發後洪已遭撤職，高雄高分檢依外患罪嫌起訴洪，請求法院從重量刑。
高雄高分院今年5月依無故取得公務電腦電磁紀錄罪，判洪1年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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