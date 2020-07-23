藍委質疑陳菊備詢立院「警滿為患」 警政署：依法維安

對於立法院因監察院長陳菊人事案引發朝野立委推擠衝突，大批員警在場執勤，國民黨多名立委上午赴警政署考察，質疑警力調度依據，警政署表示依法維護立院安全，決無不法。

立委陳玉珍說，重大治安事件頻傳，換了兩名直轄市警察局長，在警力吃緊情況下，警政署調動相當多的警力，造成立法院「警滿為患」，想了解警力調度原則、法律依據與涉及國會自治部分。

警政署解釋是根據立法院組織法第31條第4項、立法院警衛勤務規則第3條及第5條，依立院請求調派員警支援警衛勤務，受立法指揮監督。

警政署說，情資顯示立院外聚集抗爭群眾，為防處有重大抗爭之虞，調派警力維護立院設施及人員安全，對於院內推擠採柔性區隔，避免委員受傷。