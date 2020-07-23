「低買高賣」掏空公司資產 鈺緯科技負責人2百萬元交保

醫療顯示器廠鈺緯 (4153）科技開發公司負責人陳國森，被控於2013年間夥同璣玉科技公司負責人王淑玉，把低價次級面板高價轉售予鈺緯，掏空資產700多萬元。台北地檢署昨搜索鈺緯及陳男住處，約談陳、王女等5人到案，複訊後依違反證交法命陳、王女各以200萬元、100萬元交保。

檢調獲報，陳國森與王淑玉關係親密，2013年間，鈺緯知悉市場需求的醫療面板不必到頂級，為了降低成本，鈺緯決定進口次級面板加工，再出售給其他公司。

陳以璣玉名義向境外廠商以低價購買一批次級面板，卻以A級面板價格售予鈺緯。陳國森藉由「低買高賣」採購手法讓公司損失約700多萬元，「價差」則跑到私人口袋，再由兩人朋分。