快訊

55歲男子吃半熟生魚片 4個月後肝臟竟消失一半

死後真相怎麼追？首爾市長性醜聞...南韓包庇狼爪的共犯們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有小型車駕照騎機車不算無照 保險公司代位求償敗訴

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

王姓男子3年前騎機車與鄭姓行人發生車禍，鄭男送醫傷重不治，保險公司依強制汽車責任保險法、保險契約賠付204萬多元，保險公司認為王男無照騎機車又涉酒駕，代位向王男依肇事責任分擔，求償61萬多元，但法官查出，王男有「普通小型車」駕照，不算是無照，酒測值當時也未過標，判決保險公司敗訴。

判決書指出，王男2017年10月22日晚上6點52分，騎機車在苗栗縣苑裡鎮公所前，與穿越馬路鄭男發生碰撞，鄭男送醫急救，傷重延至24日死亡，車禍當時王男有「普通小型車」駕照，沒有「普通重型機車」駕照，且呼氣酒精濃度值0.15，因機車投保強制汽車責任險，保險公司賠付204萬2172元。

保險公司主張依強制汽車責任保險條款規定，王男飲用酒類或其他類似物後駕駛汽車，吐氣或血液中所含酒精濃度超過道路交通管理法規規定標準涉酒駕，及違反道路交通管理處罰條例第21條或第21條之1規定涉無照駕車，保險公司有代位請求權，因此請求侵權行為損害賠償30%強制險費用，即61萬2652元。

法官調查，王男雖沒有「普通重型機車」駕照，但有「普通小型車」駕照，並非無照或越級，而是違反道路交通管理處罰條例第22條第1項第4 款規定的「領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，駕駛重型機車」，此外，車禍發生時，道路交通安全規則的酒駕標準是每公升0.25毫克，王男也沒有超過，因此保險公司沒有代位請求權。

全案刑事部分，苗栗地檢署依過失致死罪嫌起訴，苗栗地方法院判決無罪，台中高分院去年7月撤銷原判決，改判王男有期徒刑4月，目前上訴最高法院審理中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男有小型車駕照騎機車不算無照，苗栗地方法院法官駁回保險公司代位求償權。圖／本報資料照片
王男有小型車駕照騎機車不算無照，苗栗地方法院法官駁回保險公司代位求償權。圖／本報資料照片

保險 駕照 車禍

延伸閱讀

保險受益人拋棄繼承 保險金還是給他

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

「我的婆婆怎麼這麼可愛」婆婆對保險的誤解你也有嗎？

權益類資產配置 陸最高增至45%

相關新聞

有小型車駕照騎機車不算無照 保險公司代位求償敗訴

王姓男子3年前騎機車與鄭姓行人發生車禍，鄭男送醫傷重不治，保險公司依強制汽車責任保險法、保險契約賠付204萬多元，保險公...

同車遭警攔檢駕車逃逸自撞 男拆解槍枝滅跡仍露餡

去年11月3日凌晨，吳姓及周姓男子搭乘由顏姓男子駕駛轎車，經台南市柳營郵局遭警攔檢盤查，吳等人拒絕臨檢，反而加速逃逸，經...

「勞動事件法」上路看懂哪些爭議適用？ 對勞工又有哪些特殊優惠？

有關民事爭訟適用《民事訴訟法》，勞動爭議屬於「民事爭議」，但自民國109年1月1日起施行的《勞動事件法》成為被優先於《民事訴訟法》適用的程序法。

3歲兒被車撞癱瘓 母負7成過失責任、肇事者僅負3成

南投縣民洪姓女子，5年前駕車載3歲兒子至草屯鎮佑民醫院停車場，洪女在取車內衣物，兒子在車旁等候，遭李姓老師駕車撞倒在地後...

追入麵店酒測 6秒空檔變無罪

台東于姓男子騎車停紅燈時越線，員警追到他工作的麵店實施酒測，依酒測值超標送辦，檢方依公共危險罪嫌起訴。法院審理認為，員警...

漂白劑洗豆芽 盤商要入獄

「元品農產企業社」為讓豆芽菜賣相好看，將豆芽菜浸入工業用低亞硫酸鈉，再以每台斤八元賣給餐廳、傳統市場攤商，最高法院依違反...

工業鹽泡海鮮 為增賣相

台南市永康區某水產行負責人洪姓男子，被控以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，泡製蝦仁、蛤蜊等海鮮以增...

不想天天報到 趙藤雄多繳2.5億保金

遠雄集團創辦人趙藤雄涉弊案於偵查中被羈押，移審時獲裁定五億五千萬元交保，法官命他每天到派出所報到；最近，趙以在家跌倒、健...

趙藤雄出10億元保金 天天跑派出所變成一周跑4次

遠雄集團創辦人趙藤雄涉遠雄弊案偵查中被羈押，移審時獲裁定5億5000萬元交保，法官命他每天到派出所報到；趙以在家跌倒、健...

「低買高賣」掏空公司700多萬元 鈺緯科技負責人遭法辦

醫療顯示器廠鈺緯 (4153）科技開發公司負責人陳國森，被控於2013年間夥同璣玉科技公司負責人王淑玉，把低價次級面板高...

精神鑑定是免死萬靈丹？新店隨機殺人案要求3種鑑定

自稱有情緒障礙的王姓男子今年3月與妻子在車內爭執，下車持料理刀刺向路邊林姓機車騎士，林被一刀刺死，王依殺人罪起訴。台北地...

劉世芳競選旗幟遭塗鴉「抹黑」 作案婦挨6千罰金

去年立委選舉時，民進黨立委候選人劉世芳競選旗幟遭人惡意「抹黑」，連替她造勢的蔡英文總統、副總統賴清德肖像也都被塗鴉惡搞；...

熱門新聞

疑似工作壓力大 北部女名醫在家輕生送醫不治

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

王浩宇臉書自爆：遭黑頭車邀請至許崑源靈堂下跪道歉

騎慢一點致死率降25％？ 中市交大分享速度管理概念

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

高雄旗山傳死亡車禍 駕駛彎道撞上電線桿造成1死2傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。