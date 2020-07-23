有小型車駕照騎機車不算無照 保險公司代位求償敗訴

王姓男子3年前騎機車與鄭姓行人發生車禍，鄭男送醫傷重不治，保險公司依強制汽車責任保險法、保險契約賠付204萬多元，保險公司認為王男無照騎機車又涉酒駕，代位向王男依肇事責任分擔，求償61萬多元，但法官查出，王男有「普通小型車」駕照，不算是無照，酒測值當時也未過標，判決保險公司敗訴。

判決書指出，王男2017年10月22日晚上6點52分，騎機車在苗栗縣苑裡鎮公所前，與穿越馬路鄭男發生碰撞，鄭男送醫急救，傷重延至24日死亡，車禍當時王男有「普通小型車」駕照，沒有「普通重型機車」駕照，且呼氣酒精濃度值0.15，因機車投保強制汽車責任險，保險公司賠付204萬2172元。

保險公司主張依強制汽車責任保險條款規定，王男飲用酒類或其他類似物後駕駛汽車，吐氣或血液中所含酒精濃度超過道路交通管理法規規定標準涉酒駕，及違反道路交通管理處罰條例第21條或第21條之1規定涉無照駕車，保險公司有代位請求權，因此請求侵權行為損害賠償30%強制險費用，即61萬2652元。

法官調查，王男雖沒有「普通重型機車」駕照，但有「普通小型車」駕照，並非無照或越級，而是違反道路交通管理處罰條例第22條第1項第4 款規定的「領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，駕駛重型機車」，此外，車禍發生時，道路交通安全規則的酒駕標準是每公升0.25毫克，王男也沒有超過，因此保險公司沒有代位請求權。

全案刑事部分，苗栗地檢署依過失致死罪嫌起訴，苗栗地方法院判決無罪，台中高分院去年7月撤銷原判決，改判王男有期徒刑4月，目前上訴最高法院審理中。

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