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3歲兒被車撞癱瘓 母負7成過失責任、肇事者僅負3成

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣民洪姓女子，5年前駕車載3歲兒子至草屯鎮佑民醫院停車場，洪女在取車內衣物，兒子在車旁等候，遭李姓老師駕車撞倒在地後輾壓、拖行，致男童頭部受重創，幾近癱瘓，洪女請求損害賠償，二審法官認洪女應負7成過失責任，李姓老師負3成過失責任，判決李賠償被害人家屬653萬餘元，扣除被害人已領取強制汽車保險金220萬，李還要賠433萬餘元。

洪女請求損害賠償，指出李姓老師於2015年10月6日下午，駕駛自小客車駛入南投縣草屯鎮佑民醫院的停車場，適洪女帶3歲兒子阿雄（化名）於停車場內剛停好車，欲前往佑民醫院牙科就醫。

她正自其所駕駛自小客車拿取衣物，兒子阿雄站於車旁等候時，李駕駛自小客車竟先以車頭碰撞阿雄倒地後，再予以輾壓、拖行，致阿雄受有頭部外傷合併腦出血、頭部顱底骨折等，雖經急救診治及多次手術，仍因腦部嚴重創傷出血、陷於幾近癱瘓等身心障礙之重大傷害，並經核發第7類重度身心障礙證明，迄今生活無法自理。

肇事的李姓老師被刑事庭依過失重傷害罪判刑6月，得易科罰金。被害男童的父母請求損害賠償，要求李賠償醫療費、看護費、勞動能力損失、精神慰撫金共新台幣4172萬餘元。

李姓老師辯稱男童自其母親洪女車輛停放處，奔跑至車道中之移動過程，均處於他前方視線範圍之外，絕非他所得知曉，強調洪女疏未注意，對於兒奔跑衝入車道未能及時發現，予以制止，洪女的過失行為與系爭事故之發生顯具有相當因果關係，且過失比例較大。

二審法官認李姓老師應注意、能注意，竟疏未注意左方、前方的車前狀況，致未能發現男童阿雄由左側進入車道，而仍繼續駕車前進，致撞擊男童並輾壓，駕駛行為自有過失。

合議庭審酌，事發地點為停車場車道，李車速不可能太快，對於男童阿雄自車旁突然竄出立於車道上突發事件，實難對李注意義務為過度苛責，故洪女疏於照顧兒子，致阿雄獨自立於車道上，應為本件肇事之主要原因。因此，認定洪女應負過失責任7成、李負3成過失責任，始為合理。

台中高分院判決李姓老師賠償被害男童及被害人家屬共新台幣653萬餘元，扣除被害人已領取強制汽車保險金220萬，李還要賠433萬餘元。可上訴三審。

南投縣民洪姓女子駕車載3歲兒子至佑民醫院停車場，兒子在車旁等候，遭李姓老師駕車撞倒在地後輾壓、拖行，致男童頭部受重創，幾近癱瘓，二審法官判決李賠償被害人家屬433萬餘元。圖／本報資料照
南投縣民洪姓女子駕車載3歲兒子至佑民醫院停車場，兒子在車旁等候，遭李姓老師駕車撞倒在地後輾壓、拖行，致男童頭部受重創，幾近癱瘓，二審法官判決李賠償被害人家屬433萬餘元。圖／本報資料照

車道 停車場

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