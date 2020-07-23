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老爸帶小4女開房間？ 辯教她學電腦重判7年10月
男子阿雄（化名）7年前與妻子小蘋（化名）離婚後，5年前帶小4女兒至旅社性侵害，經被害人告訴同學，老師獲悉後告訴小蘋後報警，阿雄否認性侵害，辯稱帶女兒到旅社學電腦，法官不採信，依加重強制性交罪將阿雄判處重刑7年10月，可上訴二審。
阿雄否認性侵犯行，辯稱前妻小蘋拜託他教女兒電腦，當時他的筆電電量不足，原本要去跟朋友借用插座，但是朋友沒有接電話，剛好他大夜班下班，所以帶女兒去旅社，他可以一邊休息，一邊教女兒電腦。
但法官以女童不僅得以清楚描述事發經過及細節，如案發當天有無吃過午餐、如何前往旅社、案發地點是那家旅社、哪一層樓房間、阿雄要求她口交的過程等，且歷次證述均屬一致，倘非親身經歷，如何具體描述此等超脫同齡兒童智識及生活經驗的特殊事實？
判決書指出，阿雄於2013年12月16日與小蘋離婚，年幼女兒由小蘋來撫養，至2015年間，他騎機車至載就讀小4的女兒至中市某家旅社，以舌頭舔女兒下體，再要求女兒為他口交得逞。
至女兒就讀國中時，將此事告訴同學，該校輔導老師輾轉獲悉後，隨即告知小蘋，小蘋遂偕同女兒報警處理。
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