追入麵店酒測 6秒空檔變無罪

台東1名于姓男子騎車停紅燈越線遭警方尾隨至麵店酒測，法官認為員警執法過程有瑕疵，判他無罪。 圖／聯合報系資料照片

台東于姓男子騎車停紅燈時越線，員警追到他工作的麵店實施酒測，依酒測值超標送辦，檢方依公共危險罪嫌起訴。法院審理認為，員警實施酒測有違比例原則，且晚了六秒走進麵店，不能完全排除于利用這六秒喝下酒的可能，判于無罪。

台東地檢署回應表示，目前尚未收到判決書，收到後再研議是否上訴。

去年八月廿二日晚間近八時，于姓男子騎機車停紅燈時越線違規，隨即騎往附近工作的麵店。員警尾追到場，將于喚出店外，質問為何攔查不停並酒測，測得酒測值零點三五毫克。

于姓男子否認酒後騎車，他說當天工作時被鐵絲刺傷手，麵店老闆娘要他回家拿健保卡就醫，他原想喝高粱酒止痛被老闆娘制止，他先騎車回家，返抵麵店後再把之前倒的、放在工作檯上的高粱酒喝下，沒多久就聽到員警呼喚。

警方不採信「騎車後喝酒」的說詞，認定酒後騎車，依違反公共危險罪嫌送辦，檢察官也依據酒測結果起訴，但法院審理認為警方執法有瑕疵，判于無罪。

法官檢視警方巡邏車行車紀錄器，未見員警對于有攔停動作或言語，且于騎到麵店下車時還看著員警、舉起右手打招呼。員警一前一後跟著走進店裡，約半小時後在店外酒測，雖員警稱全程目睹于下車、走進店內、走到店外全程，確定于進店後未喝酒，且員警晚了六秒才進店內，無法證明于有無在這六秒內喝酒。

再者，麵店老闆娘證稱，當時于已倒好酒放在店外桌上，被她阻止才沒喝；她說，于常到麵店幫忙，所以高粱酒都放在冰箱裏，後來發現工作檯上有個空酒杯。另外，于當晚被解送至台東地檢署時，左手確實受穿刺傷，于也告訴檢察官為了止痛而倒半杯高粱酒飲用止痛。

法官認為，員警非在被告騎乘機車時當場攔查施以酒測，被告、員警進入店內之時間又有六秒時間差，于在六秒內喝完事先準備的酒並非全無可能，且員警發現被告停等紅燈越線，卻尾追酒測，有違反比例原則之虞而逾越司法院釋字第五三五號解釋精神，基於無罪推定原則，判于無罪。