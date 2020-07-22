涉違證交法 檢調約談上櫃科技公司負責人
股票上櫃公司鈺緯科技陳姓負責人，被控以其他公司名義買入醫療器材次級面板，高價賣給公司，致公司損失約700萬元。北檢今天指揮調查局搜索，並約談陳男等5人說明。
檢調獲報指出，陳男等人於民國102年6、7月間，以另一家科技公司名義，向境外公司購買醫療器材次級面板，再賣回鈺緯科技，讓鈺緯科技損失約新台幣700萬元，涉嫌違反證券交易法非常規交易。
台北地檢署今天指揮調查局新北市調處，兵分2路搜索鈺緯科技及陳男住家，並約談陳男、王姓女子2名被告，以及3名證人說明。
鈺緯科技今天發布重大訊息表示，因證券交易法等案件，配合檢調單位於今天至公司進行調查，全力配合檢調要求，公司營運狀況健全，對財務業務及經營均無影響。
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