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趙藤雄出10億元保金 天天跑派出所變成一周跑4次

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

遠雄集團創辦人趙藤雄涉遠雄弊案偵查中被羈押，移審時獲裁定5億5000萬元交保，法官命他每天到派出所報到；趙以在家跌倒、健康不佳聲請減少報到頻率，法官上月開調查庭，台北地院今天裁定趙增提2億5000萬元保金，每周報到4次即可。

裁定指出，趙藤雄增提2億5000萬元後，還要加上兒子趙文嘉、趙信清各出1億元保證書，再責付律師劉明芳、陳彥希、葉建廷，才准將每天報到改為一周報到4次，命趙藤雄每周一、三、五、日下午4時至9時到北市警信義分局吳興街派出所，直到2021年3月21日。

趙藤雄聲請指出，法院院原本要求他每天下午6時至8時到吳興街派出所，他想每周一下午4時至9時報到1次就好。

裁定指出，遠雄弊案起訴迄今逾2年，趙藤雄均遵守每天報到，考量他提出醫療資料，且身體狀況欠佳，有前往醫院頻繁就診的必要，每天報到確實造成負擔。

裁定書說，趙藤雄曾表明願意由兒子趙文嘉、趙信清各出1億5000萬元保證書，以擔保後續遵期接受審判，加上檢察官也表明如減少報到次數，建議增提3億元保證金，審酌趙藤雄社會地位、資力程度、生活狀況，決定作出新裁定。

新裁定指出，如果讓趙藤雄增提2億5000萬元保金，加上趙文嘉、趙信清各出1億元的保證書，再加上他2年前交保所出的5億5000萬元，合計一個人的擔保金高達10億元，足以對趙藤雄形成心理上的強制力，裁准他減少報到頻率，並放寬報到時間。

台北地院上月對趙藤雄的聲請案開調查庭，趙的律師說，希望有條件解除趙藤雄的報到處分，若無法完全解除，希望減少頻率。

律師說，趙藤雄目前每天由司機開車載送到派出所，所需時間約20分鐘，如果檢察官調閱監控錄影畫面，就會發現趙藤雄除了去派出所、醫院，其餘時間都在家，根本沒有去別的地方。

趙藤雄。圖／聯合報系資料照片
趙藤雄。圖／聯合報系資料照片

趙藤雄 檢察官

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