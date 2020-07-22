男電擊悶殺女友 自首想避責未獲減刑判無期徒刑

男子吳信宗與王姓女子發生婚外情，日前兩人起口角，吳男拿電擊棒電暈，再以棉被悶死王女。法官依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

新竹地方法院判決書指出，47歲吳信宗與已婚的王姓中國女子為男女朋友，去年12月23日吳男開車接王女下班，前往吳男住處，在床上休息、飲酒。

但兩人起爭執，吳男不滿，持床舖上棉被悶住王女面部、口鼻，甚至拿起電擊棒，連續電擊王女，直至王女已無反抗、動靜後才罷手，王女因而窒息死亡。

吳男在接獲警方電話詢問王女行蹤時，佯稱不知下落，後來棄屍在新竹縣山區，並前往新竹市警局第一分局西門派出所自首。

法官審理時，吳男辯稱，王女隨著棉被滑到地上時已失去意識，他用電擊棒是為電擊對方心臟，讓王女清醒。

不過，法醫研究所解剖鑑定，王女的左乳處有10多處長形灼傷，表皮剝離壞死，可見當時，吳男是一手持續持棉被壓制王女口鼻，另一手電擊，顯然為殺人，讓對方不再掙扎、反抗才電擊。

法官認為，吳男雖坦承犯行，並求王女家屬原諒，但吳男殺人後經警詢問並未在第一時間坦承，反而隱匿與王女接觸的過程，進而棄屍，意圖誤導警方辦案方向並掩飾犯行明顯。

法官審酌，吳男想逃避刑責，非真誠反省自身過錯，雖符合自首要件，仍不予減刑，因此，依犯殺人罪，處無期徒刑，加上又犯遺棄屍體罪，處有期徒刑1年，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。