「低買高賣」掏空公司700多萬元 鈺緯科技負責人遭法辦

醫療顯示器廠鈺緯 (4153）科技開發公司負責人陳國森，被控於2013年間夥同璣玉科技公司負責人王淑玉，把低價次級面板高價轉售予鈺緯，掏空資產700多萬元。台北地檢署今指揮調查局新北市調處，兵分2路搜索鈺緯及陳男住處，約談陳、王女等5人到案，全案朝違反證交法方向偵辦。

鈺緯科技開發公司自1995年4月設立，主要產品為醫療用顯示器、工業用顯示器、專業色彩應用顯示器。璣玉科技公司則在2013年6月設立，2016年間解散。營業項目登記為電腦及事務性機器設備批發業、電信器材批發業、電子材料批發業、國際貿易業。

璣玉科技負責電腦及電腦週邊設備批發，包括顯示器、滑鼠、鍵盤、光碟機、光碟燒錄器、硬碟、掃瞄器、印表機、印表機用碳粉匣。此外，還有電子器材、電子設備批發，包括電子開關、真空管、半導體裝置、微晶片、積體電路、印刷電路板等。

檢調獲報，陳國森與王淑玉關係親密，2013年間，鈺緯知悉市場需求的醫療面板不必到頂級，為了降低成本，鈺緯決定進口次級面板加工，再出售給其他公司。

陳以璣玉名義向境外廠商以低價購買一批次級面板，卻以A級面板價格售予鈺緯。陳國森藉由「低買高賣」採購手法讓公司損失約700多萬元，「價差」則跑到私人口袋，再由兩人朋分。