精神鑑定是免死萬靈丹？新店隨機殺人案要求3種鑑定

自稱有情緒障礙的王姓男子今年3月與妻子在車內爭執，下車持料理刀刺向路邊林姓機車騎士，林被一刀刺死，王依殺人罪起訴。台北地院今天開庭，王坦承殺人，辯護律師替他主張3種鑑定以求免死、甚至減刑，死者的父親出庭說「他太殘忍，不適合鑑定」。

殺人案犯罪事實既定，王姓男子訴訟策略主攻刑法19條精神抗辯，求獲取減刑的可能；他的委任律師一共幫他聲請3項鑑定，分別是精神鑑定要求台大醫院鑑定，心理衡鑑要求台灣大學心理系鑑定，有關量刑前的社會調查，聲請由荷光諮商中心鑑定。

死者林姓機車騎士的父親出庭說，王不適合精神鑑定，王的外觀舉止都很正常，與一般人無異，還稱王的殺人手法太殘忍，「他一刀刺得很深」，是故意要刺死人的，害他來不及與兒子說再見，主張王不適合鑑定。

殺人案告訴人即死者父親的委任律師說，所謂量刑前社會調查，是以社工人員為主，這些社工未必有量刑的工作經驗，而且，根據最高法院判決，要求量刑前社會調查的前提，是法院有意判處被告死刑，認為王姓男子的要求沒有必要准許。

王姓男子案發後被羈押迄今逾4個月，他今天出庭告訴法官，近幾年有在「黃偉俐」診所就醫，案發前二、三周有去看病；他稱，以前如果有心理、行為控制力不佳的問題，就會上網找資料，查看有無別人和他有類似狀況，或去看診尋求諮詢解離性人格的解方。