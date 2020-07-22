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劉世芳競選旗幟遭塗鴉「抹黑」 作案婦挨6千罰金

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

去年立委選舉時，民進黨立委候選人劉世芳競選旗幟遭人惡意「抹黑」，連替她造勢的蔡英文總統、副總統賴清德肖像也都被塗鴉惡搞；高雄市警方循線追查，發現是段姓婦人作案，依毀損罪嫌將她送辦。橋頭地院近日審結，判處段婦罰金6千元，得易服勞役6日，可上訴。

劉世芳去年選戰角逐左楠選區立委席次，競選團隊在高雄楠梓選區智昌街、勇昌街插設旗幟，但卻在12月中旬發現，旗幟遭人用黑色麥克筆塗鴉。不僅劉世芳肖像眼睛處遭塗黑，連蔡英文、賴清德人像也都難逃惡搞，競總團隊憂心選情受影響，當機立斷報警處理。

由於事關選舉，警方火速報請檢察官指揮，並調閱周遭監視器追查，最後鎖定69歲段姓婦人涉案。檢警調查，段婦去年12月13日至16日晚間，陸陸續續破壞劉世芳競總設置在智昌、勇昌街口的競選旗幟。段婦到案坦承搞破壞，意圖使劉世芳不當選，橋頭地檢署依毀損罪將她起訴。

案經橋頭地院審理，認定段婦犯毀損他人物品罪。承審法官認為，段婦不克制情緒、理性處理糾紛，反而直接破壞立委選舉旗幟，造成他人損失，相當不應該，且至今都還沒與被害人達成和解，也未賠償損失，衡量她領有身心障礙手冊，依毀損他人物品罪，判她罰金6千元，得易服勞役6日，可上訴。

民進黨立委候選人劉世芳競總在高雄楠梓選區智昌街、勇昌街架設競選旗幟，旗幟卻遭人用黑色麥克筆塗鴉，涉毀損案的段姓婦人遭處6千元罰金，得易服勞役，可上訴。圖／立委劉世芳競選總部提供
民進黨立委候選人劉世芳競總在高雄楠梓選區智昌街、勇昌街架設競選旗幟，旗幟卻遭人用黑色麥克筆塗鴉，涉毀損案的段姓婦人遭處6千元罰金，得易服勞役，可上訴。圖／立委劉世芳競選總部提供

劉世芳 蔡英文

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