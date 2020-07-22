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影／外配遇人不淑險成無國籍人球 立委伸援化危機

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中越南籍阮姓配偶2015年嫁到台灣，產下一子，去年申辦歸化中華民國國籍，放棄越南國籍，事後發現丈夫已與中國籍女子有婚姻關係，又遭家暴，搬離住所，法院今年判決她與丈夫婚姻無效，她擔心成為無國籍的人球，急如熱鍋上的螞蟻，經由台中市太平區新住民關懷據點總幹事翁月惠協助，向立委何欣純求助，改依親小孩，化解危機。

阮小姐表示，她在2018年因住滿3年，著手申辦歸化中華民國國籍，放棄越南國籍，事後收到法院通知她「婚姻無效」訴訟的開庭公文，丈夫對此還裝傻說「這是詐騙公文，不用理它」。

阮小姐指出，她出庭才得知，丈夫2013年曾與中國籍女子結婚，但未在台灣完成結婚相關手續；丈夫自認與中國籍女子婚姻關係消滅，到越南娶她回台，沒想到中國籍女子去年因為要改嫁，要求丈夫在中國補完成結婚、離婚手續，丈夫也因此在台灣自訴犯重婚罪，主張與阮女的婚姻無效。

翁月惠說，阮女因擔心成為無國籍的人球向台中市太平區新住民關懷據點求助，她協助阮小姐向何欣純求助，何欣純本月初邀集移民署及戶政司人員協商。

立委何欣純表示，阮女在台居留已達歸化年限，且正申請歸化入籍，卻因法院判決婚姻無效，當事人恐怕會失去中華民國國籍，更嚴重的是，阮女已拋棄越南國籍，將會成為無國籍的人球，「台灣無法待下去，卻也無法離境到任何一個國家」。

相關單位研商後認為，阮女的三歲兒子為中華民國國籍，可依親兒子續留台灣，並且在本月14日獲通過依親兒子，繼續完成歸化手續。

翁月惠說，阮小姐因丈夫家暴，已聲請保護令，搬離住所，她將與立委何欣純服務處持續關懷阮小姐的生活狀況。

台中市太平區新住民關懷據點總幹事翁月惠（右）說明，越南籍阮姓配偶（左）因被判婚姻無效，險成為無國籍的人球，在立委何欣純協助下改依親小孩，化解危機。照片／立委何欣純提供
台中市太平區新住民關懷據點總幹事翁月惠（右）說明，越南籍阮姓配偶（左）因被判婚姻無效，險成為無國籍的人球，在立委何欣純協助下改依親小孩，化解危機。照片／立委何欣純提供
台中市太平區新住民關懷據點總幹事翁月惠（右）說明，越南籍阮姓配偶（左）因被判婚姻無效，險成為無國籍的人球，在立委何欣純協助下改依親小孩，化解危機。照片／立委何欣純提供
台中市太平區新住民關懷據點總幹事翁月惠（右）說明，越南籍阮姓配偶（左）因被判婚姻無效，險成為無國籍的人球，在立委何欣純協助下改依親小孩，化解危機。照片／立委何欣純提供

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