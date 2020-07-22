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得不償失！打麻將輸錢 他罵牌友詐賭再噴3萬
新北一名陳姓男子打麻將輸錢，心有不甘，竟透過臉書和LINE放話，指同桌的孫姓男子詐賭，結果遭控妨害名譽，求償10萬元，經新北地院審理，最後被依加重誹謗罪判拘役10日、得易科罰金1萬元，另須賠償對方3萬元民事侵權損失。
判決指出，陳姓男子因為心有不甘，前年12月中旬透過LINE和孫男友人臉書留言放話，內容指孫男手腳不乾淨，跟一名叫「湯姆」的人一起詐賭他，還說「麻煩你叫廖XX的老公有擔當一點，出老千不處理，一直搞封鎖」等語，所以被控妨害名譽。
事發後，陳男坦承不諱，被新北地院依加重誹謗罪判拘役10日、得易科罰金確定，當對方提出刑事附帶民事賠償時，他未出庭也未表示意見。
法院審理民事訴訟時調查，陳男透過LINE和臉書陸續向孫男妻子和多名友人散布孫男詐賭消息，其指謫已達令人難堪屈辱程度，因此認定他應負賠償對方名譽損失責任，最後審酌雙方工作及經濟狀況判賠3萬元。
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