網紅「小劉醫師」發文「我愛憨粉」告網友 2人獲不起訴

網紅「小劉醫師」（本名劉宗瑀）今年總統大選後，在粉專發送小英總統春聯，並用「憨粉」、「憨苟瑜」影射時任高雄市長韓國瑜「得乳癌我一樣會幫他看病」；近10名網友辱罵髒話、「絕無醫德」、「陰粉都這種貨色」挨告，台北地檢署認為發言未逾越保障言論自由範疇，今不起訴李姓、楊姓網友，淡江大學教授包正豪等被告則移轉管轄。

外科醫師劉宗瑀嫁給國小同學工程師「蜜蜂先生」，住在高雄，育有兩女三狗，並於部落格「Lisa Liu女外科的血淚史」中，寫下〈老公的日常〉，令人同情「原來女醫師的另一半不好當」。

她出版過許多關於親子性教育、外科職涯日記等書籍，她成立「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」吸引11萬多人按讚。2018年間，她與網紅「理科太太」拍PK煮水煮蛋影片。

檢警調查，今年總統大選開票後，小劉醫師發文貼出正副總統蔡英文、陳建仁春聯圖，及一張被畫讓淚滴的幼兒照，搭配文字：「因為這樣 所以.. 拎祖母要來更用力發放小英總統春跟現金福袋包唷！過年前門診時間歡迎大家來索取！」

她使用主題標籤（hashtag）「憨粉貢獻惠我良多」、「我愛憨粉憨粉愛我」之後，再接著寫「憨粉婆婆你放心（握起雙手 我看診超專業的（眼光閃閃 就算憨苟瑜得乳癌我一樣會幫他看病的唷（啾咪」。

包正豪看到貼文後截圖轉貼到個人臉書，大罵「幹」、「垃圾醫生」；李姓網友轉貼並批評「絕無醫術醫德可言」、林姓網友則批「陰粉都這種貨色」，共近10名網友因此挨告妨害名譽罪。

檢方調查後，認為劉宗瑀本身是知名公眾人物，公開對政治議題發表評論，應可受網友評論，且李姓、林姓兩名網友發言未逾越憲法保障的言論自由範疇，屬合理評論，今不起訴。至於包等其他網友被控部分，分別移轉至宜蘭等地檢署偵辦。