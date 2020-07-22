峨眉停車場雙屍命案 凶手陳福祥三度死刑判決再遭撤銷

黑道殺手陳福祥2015年犯台北市峨眉停車場雙屍命案，一、二審被判死刑，最高法院撤銷發回更審，而更一審認為陳福祥再社會化可能性低再判處死刑，但最高法院今二度撤銷、發回更審。

最高法院指出，依據台大醫院精神鑑定報告，對於陳福祥的鑑定存有無法判斷、未知的因素，有傳喚鑑定人到庭，或增加鑑定人綜合調查的必要，但更一審判決未斟酌鑑定資料的詳實性，僅就受刑人教化輔導處遇措施、撤銷假釋等規範說明，推認鑑定結論的前提事實不存在，有過於速斷的疑慮，難以斷定是否妥適量處死刑，前次發回意旨已經指相關疑點，但更一審判決未究明，仍存在瑕疵，因此有撤銷發回更審的必要。

再者，更一審認定陳福祥拿隨身攜帶的槍彈殺害2人，但陳福祥究竟是先持有槍彈才起意殺人，還是不滿死者和侵吞購毒款項有關，起意殺人才取得槍彈？陳福祥持有槍彈的目的為何？和他犯殺人罪之間的法律關係如何論斷？仍有調查釐清的必要。

另更一審認定陳福祥犯行，是依據一審勘驗現場的監視器筆錄、證物清單等資料，但更一審未向當事人依法提示、宣讀或告以要旨調查證據程序，未給陳福祥及辯護人辯論機會，訴訟程序不合法。

最高法院認為，根據刑事訴訟法規定，審判長應在訊問被告被訴事實後，調查陳福祥科刑資料，尤其對於剝奪被告生命權的死刑案件，更應該嚴格遵守，但更一審判決審酌部分證人證詞、監所等資料，未遵守在訊問被訴事實後「科刑資料」階段進行調查，使陳福祥及辯護人無從對科刑資料表示意見，於法有違。

再者，更一審判決未依照今年初修訂的刑事訴訟法規定踐行量刑辯論，而本件攸關剝奪陳福祥生命權，法院審理時應由當事人、辯護人就量刑事項辯論後，再斟被害人家屬意見，做出合於罪刑相當原則的判決。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（41歲）追緝，陳11天後落網。

雖一、二審都判陳死刑，最高法院認為台大醫院的精神鑑定報告雖指陳有反社會人格，但尚未到達反社會人格的診斷標準，經過長期治療，對於社會之危害可能降低，無法排除接受導正可能等，應再傳喚鑑定人調查。