思覺失調症男攻擊女護理師二審仍判無罪確定 但監護1年

彭姓男子去年6月在宜蘭羅東博愛醫院急診室咆哮，徒手抬起治療推車往護理站砸，當時正站在護理站的陳姓護理師嚇著，還因此患創傷症候群。檢方依醫療法妨害醫療業務執行罪起訴，但宜蘭地院認為彭當時受思覺失調症干擾，判他無罪。陳姓護理師質疑彭的精神狀況根本未達無法辨識行為違法的地步，上訴討公道，高等法院今雖撤銷原判決，但仍判彭無罪，監護1年。

高院7月1日開庭，陳女情緒激動，為護理工作人員抱屈，她問法官「護理人員的尊嚴在哪裡？」、「善良公民是低等的嗎？」

彭姓男子有思覺失調症，學歷為國中畢業，和同居人都靠政府補助維生。彭2018年8月後因壓力導致病情不穩，在多家醫院輪流住院治療，開始不穩定就醫，加上轉換復健機構，缺乏外部監督機制和支持系統，症狀不穩的情況持續，情緒起伏、幻聽、被害妄想、失眠症狀加劇。

去年6月9日傍晚，彭在羅東博愛醫院急診室內大暴走，竟抬起治療推車砸向護理站，讓陳姓護理師受驚。

宜蘭地院認為彭有中度身心障礙，囑託台北榮民總醫院員山分院鑑定她的精神狀況，認為案發當時確仍處於情緒激躁、妄想和幻聽嚴重的狀態，案發後也因壓力大、情緒不穩而至員山分院住院治療。宜院認為案發當時的精神狀況不穩定，彭無法控制自身行為，且認為「護理師都在笑他」才拿治療椅亂摔，他不知道當時在做什麼。

宜院考量經住院治療後，彭病情已穩定，也正常服藥，他承認犯行，對社會大眾及醫療人員感到抱歉，因此判無罪，也認為應無再予令入相當處所監護的必要。

陳姓護理師對於一審判決感到相當不滿，高院辯論終結時，滔滔地說出心裡話。她質疑彭當時真的不知道自己在幹什麼嗎？且事後還接到對方親友來電，要她「不要再告了」，讓她覺得惶恐。她向法官表示，如果彭不用監護，也不用道歉，犯錯還無罪，「沒有人要當醫療人員」，希望法官還她公道，別再讓她恐懼、失望。

高院認為，彭姓男子是中度身心障礙，案發當時確處於情緒激躁、妄想和幻聽嚴重的狀態，案發後也因壓力大、情緒不穩而就醫，智力表現應為輕度智能不足傾向。審酌彭的病史、鑑定結果，高院以經驗法則、論理法則綜合觀察，認彭犯案時「無刑事責任能力」，依刑法第9條第1項規定，「其行為不罰」應判無罪。