快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

思覺失調症男攻擊女護理師二審仍判無罪確定 但監護1年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

彭姓男子去年6月在宜蘭羅東博愛醫院急診室咆哮，徒手抬起治療推車往護理站砸，當時正站在護理站的陳姓護理師嚇著，還因此患創傷症候群。檢方依醫療法妨害醫療業務執行罪起訴，但宜蘭地院認為彭當時受思覺失調症干擾，判他無罪。陳姓護理師質疑彭的精神狀況根本未達無法辨識行為違法的地步，上訴討公道，高等法院今雖撤銷原判決，但仍判彭無罪，監護1年。

高院7月1日開庭，陳女情緒激動，為護理工作人員抱屈，她問法官「護理人員的尊嚴在哪裡？」、「善良公民是低等的嗎？」

彭姓男子有思覺失調症，學歷為國中畢業，和同居人都靠政府補助維生。彭2018年8月後因壓力導致病情不穩，在多家醫院輪流住院治療，開始不穩定就醫，加上轉換復健機構，缺乏外部監督機制和支持系統，症狀不穩的情況持續，情緒起伏、幻聽、被害妄想、失眠症狀加劇。

去年6月9日傍晚，彭在羅東博愛醫院急診室內大暴走，竟抬起治療推車砸向護理站，讓陳姓護理師受驚。

宜蘭地院認為彭有中度身心障礙，囑託台北榮民總醫院員山分院鑑定她的精神狀況，認為案發當時確仍處於情緒激躁、妄想和幻聽嚴重的狀態，案發後也因壓力大、情緒不穩而至員山分院住院治療。宜院認為案發當時的精神狀況不穩定，彭無法控制自身行為，且認為「護理師都在笑他」才拿治療椅亂摔，他不知道當時在做什麼。

宜院考量經住院治療後，彭病情已穩定，也正常服藥，他承認犯行，對社會大眾及醫療人員感到抱歉，因此判無罪，也認為應無再予令入相當處所監護的必要。

陳姓護理師對於一審判決感到相當不滿，高院辯論終結時，滔滔地說出心裡話。她質疑彭當時真的不知道自己在幹什麼嗎？且事後還接到對方親友來電，要她「不要再告了」，讓她覺得惶恐。她向法官表示，如果彭不用監護，也不用道歉，犯錯還無罪，「沒有人要當醫療人員」，希望法官還她公道，別再讓她恐懼、失望。

高院認為，彭姓男子是中度身心障礙，案發當時確處於情緒激躁、妄想和幻聽嚴重的狀態，案發後也因壓力大、情緒不穩而就醫，智力表現應為輕度智能不足傾向。審酌彭的病史、鑑定結果，高院以經驗法則、論理法則綜合觀察，認彭犯案時「無刑事責任能力」，依刑法第9條第1項規定，「其行為不罰」應判無罪。

彭姓男子曾強盜，高院認為他犯的都是暴力行為，對社會公共秩序及治安影響重大，雖判無罪，但若沒施以監護處分，有再犯之虞，因此諭知令入相當處所，監護1年確定。

彭姓男子在宜蘭羅東博愛醫院急診室攻擊陳姓護理師，但他因患思覺失調症而一審無罪，陳女上訴，詢問高院法官「護理人員的尊嚴在哪裡？」、「善良公民是低等的嗎？」。高院今仍判彭無罪，但監護1年。示意圖／聯合報系資料照片
彭姓男子在宜蘭羅東博愛醫院急診室攻擊陳姓護理師，但他因患思覺失調症而一審無罪，陳女上訴，詢問高院法官「護理人員的尊嚴在哪裡？」、「善良公民是低等的嗎？」。高院今仍判彭無罪，但監護1年。示意圖／聯合報系資料照片

思覺失調症

延伸閱讀

秦偉性侵女造型師更審仍判4年 高院：本應更重

護理人員辱人「有病」獲判無罪 法官：專業臆測

日本東京單日新增168例 京都院內感染7人確診

酒醉襲警獲判無罪 基層警嘆「不意外」

相關新聞

高雄二監舍房濺血！ 2受刑人暴拳圍毆獄友 他吐血倒地

高雄二監舍房濺血！李姓房長分配工作時，與同舍林姓受刑人口角，憤而出拳痛毆林，一旁的譚姓受刑人明明事不關己，但想到之前與林...

兒恐嚇83歲老母「要潑熱湯」 警在天花板逮53歲不肖兒

83歲詹婦遭兒子劉男暴力相向，向法院申請民事通常保護令獲准，法官限制劉男遠離詹婦住處，未料劉違反保護令進入詹婦房子內，以...

工業用鹽與添加物浸泡海鮮 黑心水產業者賣了1年多

台南市永康區某水產行洪姓負責人1年多來涉嫌以低價的工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，用來泡製蝦仁、蛤蜊等...

影／外配遇人不淑險成無國籍人球 立委伸援化危機

台中越南籍阮姓配偶2015年嫁到台灣，產下一子，去年申辦歸化中華民國國籍，放棄越南國籍，事後發現丈夫已與中國籍女子有婚姻...

得不償失！打麻將輸錢 他罵牌友詐賭再噴3萬

新北一名陳姓男子打麻將輸錢，心有不甘，竟透過臉書和LINE放話，指同桌的孫姓男子詐賭，結果遭控妨害名譽，求償10萬元，經...

網紅「小劉醫師」發文「我愛憨粉」告網友 2人獲不起訴

網紅「小劉醫師」（本名劉宗瑀）今年總統大選後，在粉專發送小英總統春聯，並用「憨粉」、「憨苟瑜」影射時任高雄市長韓國瑜「得...

用電擊棒電暈再悶殺人妻 法官：想逃避刑責不予減刑

吳姓男子與王姓人妻發生婚外情，去年12月23日兩人因故發生爭執，吳竟以棉被壓、悶王臉面，再以電擊棒將王電暈，將王悶死後再...

峨眉停車場雙屍命案 凶手陳福祥三度死刑判決再遭撤銷

黑道殺手陳福祥2015年犯台北市峨眉停車場雙屍命案，一、二審被判死刑，最高法院撤銷發回更審，而更一審認為陳福祥再社會化可...

思覺失調症男攻擊女護理師二審仍判無罪確定 但監護1年

彭姓男子去年6月在宜蘭羅東博愛醫院急診室咆哮，徒手抬起治療推車往護理站砸，當時正站在護理站的陳姓護理師嚇著，還因此患創傷...

北市公務員涉貪拔官 柯文哲：系統性貪瀆一律連坐三級

錢櫃林森店大火釀6死不幸，台北市政府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄，台北市長柯文哲下令採「連坐...

「黑心豆芽菜」浸漂白劑賣餐廳市場 負責人判關1年定讞

「元品農產企業社」為讓豆芽菜賣相好看，將豆芽菜浸入工業用的低亞硫酸鈉，再以每台斤8元的價格賣給「海霸王」餐廳、台北地區的...

臉書轟「館長」有7項前科！李天鐸確定要賠25萬元

「館長」陳之漢去年受邀錄製莒光園地，和蔡英文總統同台，而國安局退役上校李天鐸二度在臉書批評館長是「有七項前科的『網紅』」...

熱門新聞

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

建管處索賄涉貪 柯文哲怒下令連坐法拔官

青峰與恩師為著作權法院見 「不明白為何站在法院？」

單親爸和3子女失聯一整天輕生 學校發聲明表遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。