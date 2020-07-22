北市公務員涉貪拔官 柯文哲：系統性貪瀆一律連坐三級

錢櫃林森店大火釀6死不幸，台北市政府加強營業場所電梯安檢，卻查出有建管處公務員從中向業者索賄，台北市長柯文哲下令採「連坐法」，將撤換建管處長張明森、副處長史維斌等人；柯文哲今天出席雙城論壇時，被問到「連坐法」一事，柯文哲說，只要出現系統性的貪瀆事件，以後一律連坐三級，主官全部拔掉。

柯文哲今天出席雙城論壇，接受媒體聯訪時，被問到建管處長張明森確定走人？柯文哲表示，處罰還是要走人評會，這叫做程序正義，但他昨天市政會議已經講了，如果是個人行為就算了，但牽涉系統性的貪瀆事件，以後一律連坐三級，主官全部拔掉。