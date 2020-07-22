兒恐嚇83歲老母「要潑熱湯」 警在天花板逮53歲不肖兒

83歲詹婦遭兒子劉男暴力相向，向法院申請民事通常保護令獲准，法官限制劉男遠離詹婦住處，未料劉違反保護令進入詹婦房子內，以「要用煮好的熱湯潑你」，經詹婦委由鄰居報警，劉躲在天花板經警查獲，台中地檢署今天依違反家庭暴力防治法將劉起訴。

起訴書指出，劉男（53歲）與詹婦是母子關係，他明知台中地院於5月14日以民事通常保護令， 裁定劉不得對媽媽實施家庭暴力，也不得為媽媽為騷擾、接觸行為，並遠離詹婦住處至少50公尺。