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兒恐嚇83歲老母「要潑熱湯」 警在天花板逮53歲不肖兒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

83歲詹婦遭兒子劉男暴力相向，向法院申請民事通常保護令獲准，法官限制劉男遠離詹婦住處，未料劉違反保護令進入詹婦房子內，以「要用煮好的熱湯潑你」，經詹婦委由鄰居報警，劉躲在天花板經警查獲，台中地檢署今天依違反家庭暴力防治法將劉起訴。

起訴書指出，劉男（53歲）與詹婦是母子關係，他明知台中地院於5月14日以民事通常保護令， 裁定劉不得對媽媽實施家庭暴力，也不得為媽媽為騷擾、接觸行為，並遠離詹婦住處至少50公尺。

5月26日深夜，劉男未經媽媽同意，即進入詹婦住處而未離去，並以「要用煮好的熱湯潑你」恫嚇詹婦，致媽媽心生畏懼，經詹婦委由鄰居後報警，經警於5月28日上午，前往詹婦住處，查獲躲藏在天花板的劉男。

83歲詹婦遭兒子劉男暴力相向，劉男恫嚇「要用煮好的熱湯潑你」，經詹婦委由鄰居報警，台中地檢署今天依違反家庭暴力防治法將劉起訴。圖／本報資料照
83歲詹婦遭兒子劉男暴力相向，劉男恫嚇「要用煮好的熱湯潑你」，經詹婦委由鄰居報警，台中地檢署今天依違反家庭暴力防治法將劉起訴。圖／本報資料照

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