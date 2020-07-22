高雄二監舍房濺血！ 2受刑人暴拳圍毆獄友 他吐血倒地

高雄二監舍房濺血！李姓房長分配工作時，與同舍林姓受刑人口角，憤而出拳痛毆林，一旁的譚姓受刑人明明事不關己，但想到之前與林姓獄友同寢時鬧不愉快，也助陣出拳「教訓」；兩人暴拳圍毆長達4分39秒，身高逼近180公分的林姓受刑人根本無力還手，吐血重傷倒地。橋頭地院依共犯傷害罪，各判處李、譚10月、9月徒刑，還能上訴。

據了解，施暴的李姓、譚姓受刑人與挨揍的林姓受刑人是同舍房獄友，事發當時，李還身兼房長職務。

李姓房長前年4月4日分派工作時，聽到林姓受刑人回嘴，就直接出拳毆打他；一旁的譚姓受刑人目睹，想到之前就寢時不小心碰到林，林也曾惡言相向，舊恨頓時又浮上心頭，上前壓制林反抗。

管理員發現後，先在舍房外隔窗出言制止，李、譚仍不甘罷手，繼續重毆林的頭、臉，直到支援的戒護人力趕來，濕暴的兩人才收手。

正值青壯年的林姓受刑人倒地不起，口吐鮮血，舍房地面留有一攤血跡。經送醫，林除了頭部外傷外，雙眼瞼及眼周區挫傷併左眼結膜下出血及結膜水腫，顏面擦傷、雙下背挫傷，右耳又因外力導致感音性聽力障礙，聽力只剩53分貝。

檢警介入調查，就案發現場監視影像顯示，李、譚暴行持續4分39秒，兩人都有出拳、腳踹，尤其李是主要攻擊者。檢察官指出，兩人出拳時都瞄準林的頭部，偶爾也攻擊背部，林幾乎都處於挨打狀態，沒能還手。罪證確鑿之下，李、譚承認傷害。

然而，李、譚又推託說，林的耳傷並非他們所致。他們辯稱，林的聽力本來就不好，暴力當下只有打臉，沒打耳朵，「聽力障礙不是我們造成的」。為求謹慎起見，檢察官調閱林在監所的就醫紀錄，發現他在監所就醫紀錄都沒提到聽力受損情形，義大醫院診斷認為，林聽力受損是「外力所致之可能性較高」。

橋頭地院審理，認為李、譚事發時都是在監受刑人，非但沒因受國家公權力教化矯正而謹言慎行，反而戾氣甚重、不知改過收斂，明明與林無深仇宿怨，只是不滿林回嘴，讓身為房長的李顏面盡失，就貿然出拳「教訓」，譚更只是莫名加入暴行，可見兩人藐視公權力。